Premierul Danemarcei susține că scurgerile inexplicabile de gaze naturale din Nord Stream 1 şi 2 sunt cauzate de acte deliberate: „Nu vorbim despre un accident”

Mette Frederiksen, premierul Danemarcei, a susținut marţi seară că din gazoductele Nord Stream 1 şi 2, la Marea Baltică, sunt cauzate de „acte deliberate” şi nu de un „accident”, notează AFP.

„Părerea clară a autorităţilor este că acestea sunt acte deliberate. ”, a transmis Mette Frederiksen, la o conferinţa de presă a guvernului danez, fără a numi un suspect.

Pe lângă adâncimea apelor, concluzia de la Copenhaga se bazează în special pe faptul că găurile prin care scapă gazele sunt „prea mari” pentru a fi de cauză accidentală şi că au fost provocate „de detonări”, a detaliat ministrul Energiei, Dan Jørgensen.

„Nu există încă informaţii care să ne spună ceva despre cine este responsabil. Nu avem mai multe informaţii decât ceea ce oferim în această seară”, a mai adăugat premierul danez, potrivit news.ro.

Gas bubbles from the Nord Stream 2 leak reaching the surface of the Baltic Sea show disturbance of well over one kilometer diameter near Bornholm, Denmark.

Here’s everything we know so far:

