Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem"

Președintele Cubei îi dă replica lui Trump: „Nimeni nu ne dictează ce să facem”

Adrian Teampău
11 ian. 2026, 20:17
Miguel-Diaz Canel Sursa foto: Hepta / Zuma Press / Sergei Savostyanov
  1. Miguel-Diaz Canel îi dă replica lui Trump
  2. Replica ministrului de externe cubanez
  3. Afirmațiile care au provocat reacția lui Miguel-Diaz Canel

Miguel-Diaz Canel, președintele regimului comunist de la Havana, i-a dat replica lui Donald Trump care, într-o postare, a amenințat Cuba. El a refuzat să se conformeze cererilor Statelor Unite.

Miguel-Diaz Canel îi dă replica lui Trump

Cuba este o naţiune liberă şi independentă, astfel că nimeni nu-i poate dicta ce să facă. Este mesajul pe care președintele regimului cubanez i l-a transmis lui Donald Trump. Reacția vine la amenințările omologului său american, Donald Trump, care a cerut Havanei să ajungă la un acord cu SUA „înainte de a fi prea târziu”.

Președintele cubanez a spus, în postarea de pe X, că țara sa este pregătită să facă față unei eventuale agresiuni precum operațiunea militară din Venezuela.

„Cuba este o naţiune liberă şi independentă. Cuba nu atacă, ci este supusă agresiunii din partea SUA de 66 de ani, şi nu ameninţă, ci se pregăteşte, este gata să-şi apere patria până la ultima picătură de sânge”, a scris președintele cubanez în postarea de pe X.

Replica ministrului de externe cubanez

La fel ca și președintele Miguel-Diaz Canel, ministrul cubanez al afacerilor externe, Bruno Rodriguez, a acuzat Statele Unite că se comportă într-o manieră „criminală”. În opinia sa, prin declarațiile și acțiunile sale, Donald Trump amenință pacea globală, potrivit Reuters.

Tot într-o postare pe platorma X, șeful diplomației cubaneze a spus că țara sa nu a primit compensații pentru serviciile de securitate furnizate altor țări. Cuba, a continuat Bruno Rodriguez, are dreptul de a importa combustibil din orice țară care dorește să îl exporte.

Tradițional, Cuba și-a importat cea mai mare parte a combustibilului din Venezuela și Mexic.

Afirmațiile care au provocat reacția lui Miguel-Diaz Canel

Într-o postare pe platforma sa de socializare, Truth Social, șeful de la Casa Albă a îndemnat Cuba să încheie un acord cu Statele Unite. Altfel, a amenințat, statul caraibian nu va mai beneficia de petrol și bani din Venezuela. Donald Trump a îndemnat Cuba „ferm” să se conformeze înainte de a fi prea târziu, relatează Reuters.

„Petrolul și bani nu vor mai ajunge în Cuba – zero! Îi îndemn ferm să încheie un acord, înainte să fie prea târziu. Cuba a trăit, timp de mulţi ani, din cantităţi mari de petrol din Venezuela. În schimb, Cuba a furnizat «servicii de securitate» ultimilor doi dictatori venezueleni, dar asta s-a terminat! ”, a scris Trump pe platforma sa de socializare.

În mesajul postat, el susține că foarte multă vreme, Cuba a supraviețuit cu ajutorul Venezuelei care i-a plătit, în petrol și bani, serviciile de securitate. Odată cu capturarea lui Nicolas Maduro, această epocă s-a încheiat, crede Trump. El a continuat, precizând că majoritatea membrilor forțelor de securitate cubaneze care trebuiau să-l protejeze pe dictatorul venezuelean au murit, în atacul american.

