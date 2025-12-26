Cetățenii ruși sunt îndemnați sănu călătorească în Germania în perioada următoare. Recomandarea vine în contextul situației tensionate dintre Moscova și Berlin.

Cetățenii ruși îndemnați să nu călătorească în Germania

Ministerul de Externe de la Moscova i-a sfătuit pe cetăţenii ruşi să nu călătorească în Germania. Motivul oficial invocat este ceea ce au descris drept încălcări continue ale drepturilor omului, în această țară, informează EFE.

„Îi îndemnăm pe cetăţenii ţării noastre să se abţină să călătorească în Germania sau să o facă doar dacă este absolut necesar”, a transmis purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, într-o conferinţă de presă.

Zaharova a adăugat că aceste au fost publicate pe site-urile oficiale ale ministerului şi ale misiunilor diplomatice ruse. Totodată, Zaharova a adresat o întrebare retorică autorităţilor de la Berlin: „Vă veţi rezolva problemele sau credeţi că totul este în regulă?”

„Acest lucru ar putea fi util pentru jurnaliştii cu destinaţia Germania, deoarece există probleme şi aici. (…) Îmi amintesc că în istoria Germaniei au existat momente când autorităţile au perceput astfel de demonstraţii naţionaliste ca un fel de normă, ceea ce a dus la o catastrofă globală”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.

Ambasadorul rus convocat de guvernul german

Recomandările pentru cetățenii ruși par să fie o acțiune de , prin care Rusia încearcă să acrediteze ideea unor probleme în țara occidentală. Recent, guvernul de la Berlin l-a convocat pe ambasadorul rus, Serghei Neceaiev.

Serviciile de informații germane au atribuit Rusiei un atac cibernetic asupra controlului traficului aerian german în 2024. De asemenea, Rusia este considerată responsabilă pentru o campanie de dezinformare în perioada premergătoare alegerilor generale din februarie.

„Rusia ne ameninţă securitatea, nu doar cu războiul său de agresiune împotriva Ucrainei, ci şi aici, în Germania… Acţiunile inacceptabile ale Rusiei au consecinţe”, a declarat la acea vreme Martin Giese, purtător de cuvânt al .

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a avertizat în urmă cu două săptămâni că Vladimir Putin nu se va opri dacă Ucraina va cădea. El l-a comparat cu Adolf Hitler care, în 1938 nu s-a mulțumit cu Regiunea Sudeţilor din Cehoslovacia, pe care a invadat-o după Conferinţa de la Munchen. Merz a insistat că Europa trebuia să-şi dea seama despre planurile lui Putin încă din 2014, când a avut loc anexarea peninsulei Crimeea