Tragedie la un spectacol cu drone într-un oraș din China. Mii de s-au prăbușit peste spectatorii care asistau la eveniment într-o adevărată .

Spectacol încheiat cu o tragedie

Un cu drone organizat în contextul sărbătorii dedicate Zilei Naționale a Chinei s-a sfârșit într-o ploaie de flăcări. Câteva sute de dispozitive au luat foc în zbor și s-au prăbușit peste spectatori, o tragedie fiind evitată în ultima clipă. Potrivit martorilor, dronele s-a ciocnit în zbor și au început să cadă peste cei care priveau încântați.

Incidentul s-a petrecut pe 2 octombrie, în orașul Liuyang din provincia chineză Hunan. Filmările realizate de martori arată cum se instaurează panica în rândul celor prezenți. Spectatorii se așteptau la un show cu drone care să lumineze cerul, dar au primit în schimb de o ploaie de fragmente de drone în flăcări care s-au prăbușit peste ei.

Presa locală a relatat despre acest incident, numind ploaia de foc provocată de dispozitivele care se prăbușeau ca „Ploaia marțiană”. Oamenii s-a apărat de fragmentele care se prăbușeau pe pământ și de flăcări cu scaunele așezate pentru asistență.

Cum au explicat autoritățile incidentul

Din fericire, ploaia de foc nu a făcut nici o victimă care să necesite spitalizări, o tragedie fiind evitată la limită. Autoritățile locale au explicat ceea ce s-a întâmplat arătând focul a izbucnit din cauza aerului prea uscat.

Potrivit surselor citate, din rândul oficialilor chinezi, lipsa umezelii din aer și temperaturile ridicate ar fi provocat defecțiuni la nivelul dronelor. Aparatele nu au mai răspuns la comenzi, iar acest lucru a făcut să se ciocnească în zbor.

În urma impactului, au izbucnit flăcările care s-au extins la celellalte, iar ceea ce trebuia să fie un eveniment spectaculos era să se transforme într-o tragedie cu numeroase victime.

O tragedie numită ploaia marțiană

Termenul de „ploaie marțiană” a descris prăbușirea fragmentelor de dronă, în flăcări, la sol. De asemenea, autorii au avut în vedere, făcând referire la această tragedie și la nuanța roșiatică pe care a căpătat-o cerul în timpul incendiului.

Trebuie spus că astfel de spectacole sunt frecvente în orașul Liuyang. Din cauza evenimentelor care implică drone luminoase, dar și jocuri pirotehnice orașul este supranumit „capitala artificiilor” din China.