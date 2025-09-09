Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat

Un grav a avut loc în Mexic, după ce un de marfă a lovit un supraetajat care traversa calea ferată. Impactul a fost fatal pentru zece persoane.

Ce s-a întâmplat

Accidentul teribil, filmat

Tragedia s-a produs în zona industrială din municipiul Atlacomulco, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina la nord-vest de Ciudad de Mexico.

Autobuzul se îndrepta dintr-un oraș mic din Mexic către capitală. În urma impactului puternic, zece persoane au murit, iar alte peste 60 au fost rănite, conform The New York Times, citat de .

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum autobuzul este rupt în două de tren. Acesta a fost distrus și târât pe șine. Nu existau bariere sau semnale vizibile de avertizare la trecere.

Agenția federală mexicană care supraveghează transporturile a raportat că numărul coliziunilor între trenuri și vehicule a crescut în ultimii ani. Mai exact, de la 673 în 2021 a ajuns la 784 în 2024.

În ceea ce privește anul curent, agenția a raportat, în primele trei luni ale lui 2025, 35 de răniți și 3 morți în accidente feroviare implicând vehicule.