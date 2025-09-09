B1 Inregistrari!
Acasa » Externe » Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat

Tragedie în Mexic: 10 morți și peste 60 de răniți, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat

Selen Osmanoglu
09 sept. 2025, 10:12
Sursa foto: X

Un accident grav a avut loc în Mexic, după ce un tren de marfă a lovit un autobuz supraetajat care traversa calea ferată. Impactul a fost fatal pentru zece persoane.

Cuprins

  • Ce s-a întâmplat
  • Accidentul teribil, filmat

Ce s-a întâmplat

Tragedia s-a produs în zona industrială din municipiul Atlacomulco, aflat la aproximativ două ore de mers cu mașina la nord-vest de Ciudad de Mexico.

Autobuzul se îndrepta dintr-un oraș mic din Mexic către capitală. În urma impactului puternic, zece persoane au murit, iar alte peste 60 au fost rănite, conform The New York Times, citat de Observator.

Accidentul teribil, filmat

Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. În imagini se observă cum autobuzul este rupt în două de tren. Acesta a fost distrus și târât pe șine. Nu existau bariere sau semnale vizibile de avertizare la trecere.

Agenția federală mexicană care supraveghează transporturile a raportat că numărul coliziunilor între trenuri și vehicule a crescut în ultimii ani. Mai exact, de la 673 în 2021 a ajuns la 784 în 2024.

În ceea ce privește anul curent, agenția a raportat, în primele trei luni ale lui 2025, 35 de răniți și 3 morți în accidente feroviare implicând vehicule.

