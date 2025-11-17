Cod galben de ceaţă densă în 20 judeţe, inclusiv în Capitală, pentru primele ore ale dimineții de luni 17 noiembrie. Administrația Națională pentru Meteorologie a emis mai multe avertizări de tip nowcasting.

Început de săptămână cu Cod galben de ceaţă densă

(ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe care sunt valabile pentru mai multe zone din țară. Astfel, va fi Cod galben de ceaţă densă în 20 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

Potrivit , atenționarea va ține până la ora 10:00. Ceaţa densă va reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. Sunt vizate mai multe localități din judeţele Covasna şi Harghita.

Potrivit specialiștilor în meteorologie, până la ora 9.00, vor fi afectate de ceață zeci de localităţi din judeţele Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Călăraşi. Va fi ceață și în județul Ilfov precum și în municipiul Bucureşti.

Meteorologii estimează intensificări ale vântului

În acest context, meteorologii au emis un Cod galben pentru pentru zona muntoasă. În zona de munte a județului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului.

Vitezele vor atinge, la rafală, peste 90 – 120 km/h. Acest fenomen va fi valabil până la ora 12.00.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.