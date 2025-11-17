B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe

Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe

Adrian Teampău
17 nov. 2025, 08:07
Atenționare meteo de ceață densă. ANM a emis un Cod Galben pentru 20 de județe
Sursa foto: Pexeles / @REFLEX_PRODUCTION
Cuprins
  1. Început de săptămână cu Cod galben de ceaţă densă
  2. Meteorologii estimează intensificări ale vântului

Cod galben de ceaţă densă în 20 judeţe, inclusiv în Capitală, pentru primele ore ale dimineții de luni 17 noiembrie. Administrația Națională pentru Meteorologie a emis mai multe avertizări de tip nowcasting.

Început de săptămână cu Cod galben de ceaţă densă

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineaţa, mai multe avertizări nowcasting care sunt valabile pentru mai multe zone din țară. Astfel, va fi Cod galben de ceaţă densă în 20 de judeţe, inclusiv în municipiul Bucureşti.

Potrivit meteorologilor, atenționarea va ține până la ora 10:00. Ceaţa densă va reduce vizibilitatea în trafic sub 200 de metri, iar izolat chiar sub 50 de metri. Sunt vizate mai multe localități din  judeţele Covasna şi Harghita.

Potrivit specialiștilor în meteorologie, până la ora 9.00, vor fi afectate de ceață zeci de localităţi din judeţele Ialomiţa, Constanţa, Prahova, Giurgiu, Teleorman, Dâmboviţa, Gorj, Olt, Dolj, Vâlcea, Mehedinţi, Bacău, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui, Călăraşi. Va fi ceață și în județul Ilfov precum și în municipiul Bucureşti.

Meteorologii estimează intensificări ale vântului

În acest context, meteorologii au emis un Cod galben pentru vânt puternic pentru zona muntoasă. În zona de munte a județului Cluj, la o altitudine de peste 1.800 de metri, se vor semnala intensificări ale vântului.

Vitezele vor atinge, la rafală,  peste 90 – 120 km/h. Acest fenomen va fi valabil până la ora 12.00.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

Tags:
Citește și...
Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
Meteo
Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
Vremea în România, 16 noiembrie: O zi cu contrast termic și cer variabil
Meteo
Vremea în România, 16 noiembrie: O zi cu contrast termic și cer variabil
Vremea în România, 16 noiembrie 2025: temperaturi și condiții meteo
Meteo
Vremea în România, 16 noiembrie 2025: temperaturi și condiții meteo
Vremea în România, 15 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, cu temperaturi sub mediile lunii
Meteo
Vremea în România, 15 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, cu temperaturi sub mediile lunii
Vremea în România, 15 noiembrie 2025: o zi de toamnă blândă la nivel național
Meteo
Vremea în România, 15 noiembrie 2025: o zi de toamnă blândă la nivel național
Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
Meteo
Vremea în România astăzi, 14 noiembrie 2025: O zi de toamnă târzie, dar plăcută
Atenționare ANM pentru șoferi. Ceața densă pune probleme pe șoselele din 17 județe
Meteo
Atenționare ANM pentru șoferi. Ceața densă pune probleme pe șoselele din 17 județe
Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo
Meteo
Vremea în România, 14 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo
Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute
Meteo
Vremea în România, 13 noiembrie 2025: Un debut de iarnă blând, cu temperaturi scăzute
Vremea în România, 13 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Meteo
Vremea în România, 13 noiembrie 2025. Iată prognoza meteo pentru toată țara
Ultima oră
09:30 - Nicușor Dan, șocat de moartea fetiței în clinica stomatologică. Ce-l nemulțumește la ministerul condus de Rogobete
09:22 - Plante rezistente la frig: cum să ai o grădină plină de culoare chiar și iarna
09:07 - Iulia Vântur a fermecat Vaticanul! A interpretat colinde românești și imnul „We are the new world” în fața Papei Leon XIV (VIDEO)
09:00 - Ciprian Ciucu schimbă fața școlilor din Sectorul 6: modernizări, creșe noi și dotări europene
08:45 - Război în Ucraina. Atac rusesc cu rachete asupra regiunii Harkov. Autoritățile au numărat trei morți și zece răniți
Catalin Drula
08:40 - Viață la 101 ani: iubire, disciplină și puțin noroc. Iată care sunt secretele unui veteran
08:30 - Valul scumpirilor apasă tot mai greu! 2026 aduce tăieri dure de cheltuieli. Ce sacrifică românii și încotro se duc prețurile
07:46 - Avertizare pentru șoferi. Trafic deviat pe drumul european 87, în apropiere de Babadag
07:25 - Prognoza meteo pentru ziua 17 noiembrie. Săptămâna începe cu vreme schimbătoare
23:55 - Băsescu: Anca Alexandrescu a „mâncat din mâna” lui Năstase, apoi Dragnea, Ponta, Oprescu… Mulți se vor lămuri despre escrocheria suveranistă