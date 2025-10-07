B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Meteo » Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație

Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație

Traian Avarvarei
07 oct. 2025, 10:59
Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Zonele vizate și recomandările autorităților pentru populație
Furtuni în sud-estul țării din cauza ciclonului Barbara. Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Unde vor fi furtuni puternice
  2. Ce recomandări au autoritățile în contextul ciclonului Barbara

Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Fenomenul meteo periculos care a măturat Bulgaria și Grecia traversează, de marți seară, sud-estul României, cu perspective de a înainta spre nord-est. Mai multe județe și Capitala sunt sub cod roșu de furtuni. Autoritățile au emis mai multe recomandări.

Unde vor fi furtuni puternice

ANM a emis un cod roșu de ploi torențiale și abundente valabil în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15. „Va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a transmis ANM.

De asemenea, un cod portocaliu de ploi importante cantitativ e valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. În aceste zone va „ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp”.

Iar în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, e valabil un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

„Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, au transmis meteorologii.

ANM a emis mai multe coduri de furtuni, în contextul ciclonului Barbara
ANM a emis mai multe coduri de furtuni, în contextul ciclonului Barbara. Sursa: ANM

Amintim că județul Constanța e primul din țară unde școlile se închid din cauza vremii extreme. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis suspendarea cursurilor. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a transmis că orele pierdute vor fi recuperate.

De asemenea, și în județul Ialomița a fost luată hotărârea ca miercuri, școlile, grădinițele și creșele să fie închise.

În zonele aflate sub cod roșu ar urma să plouă în 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Autoritățile au avertizat asupra unor posibile întreruperi de curent electric, blocaje rutiere și inundații.

Ce recomandări au autoritățile în contextul ciclonului Barbara

În acest context, ISU București–Ilfov a emis mai multe recomandări pentru populație:

  • Amânați activitățile în aer liber, lucrul la înălțime sau în spații deschise;
  • Închideți ferestrele și fixați obiectele aflate pe balcoane sau în curți;
  • Evitați deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare;
  • Curățați rigolele și șanțurile pentru a permite scurgerea normală a apelor pluviale;
  • Nu traversați cursuri de apă sau zone inundate și evitați apropierea de malurile râurilor.

ISU București–Ilfov a mai precizat că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid în caz de inundații sau alunecări de teren.

Tags:
Citește și...
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Eveniment
Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Meteo
Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
Meteo
Ploi torențiale fără precedent. Avertisment de la IGSU: „Amânați activitățile în aer liber!”
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Meteo
România intră sub mai multe coduri meteo. Mai multe școli din țară se închid
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Meteo
Cod roșu în București și sudul țării! Ploi torențiale și descărcări electrice. ANM anunță până la 140 l/mp
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Meteo
Ciclonul ajunge în România: În sud-est va ploua într-o singură zi cât pentru o lună întreagă. Școli închise în Constanța. Care e pericolul major în Capitală
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Eveniment
Cod roșu de furtuni violente: Locuitorii acestui județ din România, sfătuiți să-și facă provizii urgent: „Populația să stea în casă pentru siguranța lor”
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Eveniment
Școlile vor fi închise în acest județ din România din cauza Codului roșu de ploi și vijelii. Ce au anunțat meteorologii
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Meteo
Vreme rece zilele acestea: Unde va ploua cât pentru toată luna și unde va ninge. Elena Mateescu a anunțat și când se încălzește (VIDEO)
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Meteo
Alertă ANM! Un ciclon lovește România în orele următoare: ploi abundente și vânt puternic (VIDEO)
Ultima oră
12:30 - Claudia Pătrășcanu și-a sărbătorit ziua de naștere. Care este cea mai mare dorință a artistei
12:22 - Horia Brenciu, mărturisire emoționantă despre debutul său în televiziune: „A fost cea mai bună și nebună decizie”
12:17 - Cum se prepara salata de boeuf în 1934? Iată care este rețeta clasică
12:13 - Inspectoratul Școlar București a cerut suspendarea cursurilor din Capitală, în contextul codului roșu de furtuni
11:53 - (VIDEO) Dorian Popa a intrat în rând cu lumea. Bărbatul s-a căsătorit în Maldive, iar mama lui n-a fost prezentă la eveniment
11:46 - Când vin ninsorile în București. Accuweather anunță o toamnă neobișnuit de scurtă și o iarnă timpurie
11:46 - Minune pentru cei aflați în suferință! Rugăciunea la Maica Domnului „Grabnic Ascultătoare” care aduce alinare și ajutor
11:41 - Verdictul oficial în cazul morții lui Felix Baumgartner. Ce spun anchetatorii
11:10 - Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Lumea va fi a propagandei!” Mesajul viral care a stârnit sute de reacții
11:09 - Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta