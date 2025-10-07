Ciclonul Barbara aduce furtuni puternice și inundații. Fenomenul meteo periculos care a măturat Bulgaria și Grecia traversează, de marți seară, sud-estul României, cu perspective de a înainta spre nord-est. Mai multe județe și Capitala sunt sub cod roșu de furtuni. Autoritățile au emis mai multe recomandări.

Unde vor fi furtuni puternice

ANM a emis un de ploi torențiale și abundente valabil în județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 15. „Va ploua torențial și abundent, izolat se vor semnala descărcări electrice, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 80…100 și izolat 120…140 l/mp”, a transmis .

De asemenea, un cod portocaliu de ploi importante cantitativ e valabil în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, în Muntenia, jumătatea sudică a Moldovei, Dobrogea, sud-estul Transilvaniei și al Olteniei. În aceste zone va „ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp”.

Iar în intervalul 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, e valabil un cod galben de ploi însemnate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori viscolite la altitudini de peste 1700 m.

„Local în nordul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vaslui, Bacău, Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și în municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm)”, au transmis meteorologii.

Amintim că județul Constanța e primul din țară unde din cauza vremii extreme. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență (CJSU) a decis suspendarea cursurilor. Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) a transmis că orele pierdute vor fi recuperate.

De asemenea, și în județul Ialomița a fost luată hotărârea ca miercuri, școlile, grădinițele și creșele să fie închise.

În zonele aflate sub cod roșu ar urma să plouă în 24 de ore . Autoritățile au avertizat asupra unor posibile întreruperi de curent electric, blocaje rutiere și inundații.

Ce recomandări au autoritățile în contextul ciclonului Barbara

În acest context, ISU București–Ilfov a emis mai multe recomandări pentru populație:

Amânați activitățile în aer liber, lucrul la înălțime sau în spații deschise;

Închideți ferestrele și fixați obiectele aflate pe balcoane sau în curți;

Evitați deplasarea în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare;

Curățați rigolele și șanțurile pentru a permite scurgerea normală a apelor pluviale;

Nu traversați cursuri de apă sau zone inundate și evitați apropierea de malurile râurilor.

ISU București–Ilfov a mai precizat că echipele de intervenție sunt pregătite să acționeze rapid în caz de inundații sau alunecări de teren.