Ciclonul care a traversat România a lovit cu o intensitate deosebită, provocând o serie de fenomene meteo extreme ce au afectat mare parte din țară. Precipitațiile au fost abundente și variate, de la ploi torențiale persistente până la ninsori abundente în zonele de deal și munte, în timp ce vânturile puternice au creat condiții deosebit de dificile pentru populație și autorități.

Capitala a fost printre cele mai afectate zone. Pompierii au raportat peste 300 de intervenții într-o singură zi, iar o femeie a ajuns la spital după ce un arbore s-a prăbușit peste autoturismul în care se afla.

Cum a afectat ciclonul care a traversat România Capitala

Ciclonul a lovit România și a provocat haos în București. Vijelia a pus la pământ zeci de copaci, iar ploaia torențială a transformat străzile în adevărate lacuri. În pasajul Mihai Bravu, un tramvai a rămas blocat în mijlocul intersecției, iar pasagerii au fost nevoiți să înainteze prin apă până la brâu. De asemenea, în cartierul Sisești, străzile au fost acoperite de puhoaie, iar oamenii au fost obligați să se deplaseze prin ape care ajungeau până la genunchi.

Ce bilanț au prezentat autoritățile după ciclonul care a lovit România

Pagubele lăsate de sunt impresionante. Doar în Capitală, pompierii ISU au avut 309 intervenții: 218 pentru copaci doborâți, 59 pentru elemente de construcții desprinse, 17 pentru cabluri electrice afectate și 15 pentru acumulări mari de apă. În total, 163 de autoturisme au fost avariate, iar o persoană a fost rănită ușor.

Cât timp vor mai resimți românii efectele ciclonului

Specialiștii atrag atenția că efectele ciclonului care a lovit România nu se opresc aici. Temperaturile resimțite în București au coborât la 0 grade, iar vântul a continuat să sufle cu peste 80 km/h. Umbrelele au fost complet inutile, iar pietonii s-au ținut cu greu pe picioare. Meteorologii avertizează că fenomenele extreme vor continua și în zilele următoare în .