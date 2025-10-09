B1 Inregistrari!
Adrian Teampău
09 oct. 2025, 17:56
Sursa foto simbol: Freepik.com
Cuprins
  1. Pericol de inundații după ploile din ultimele zile
  2. Cod Galben pentru mai multe județe din sud și sud-est

Pericol de inundații în regiunile din sud și sud-estul țării, conform unor avertizări hidrologice. specialiștii din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) au emis avertizări de Cod Portocaliu și Cod Galben pentru mai multe zone.

Pericol de inundații după ploile din ultimele zile

Hidrologii au emis joi, 9 octombrie, mai multe avertizări Cod Portocaliu şi Cod Galben, pentru pericol de inundaţii pe unele râuri din sud și din sud-estul țării. De asemenea, au fost semnalate și creșteri de debite.

O avertizare de tip Cod Portocaliu a fost emisă pentru judeţul Constanţa, unde sunt monitorizate mai multe sectoare ale râurilor Topolog şi Casimcea. Potrivit informațiilor furnizate de hidrologi, este pericol de inundații până la miezul nopții.

„Având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 24 de ore, INHGA actualizează Avertizarea Hidrologică emisă în data de 7 octombrie. În acest context, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 24:00, este în vigoare Codul Portocaliu de inundaţii pentru judeţul Constanţa, unde sunt vizate sectoarele râurilor Topolog (sectorul aferent S.H. Saraiu) şi Casimcea (sectorul aval confluenţă cu râul Cartal)”, a transmis INHGA.

Cod Galben pentru mai multe județe din sud și sud-est

O altă avertizare a hidrologilor a fost emisă pentru judeţele Olt, Teleorman, Tulcea, dar și pentru şi râurile din jumătatea de nord a judeţului Constanţa. Este pericol de inundații, conform unui Cod Galben, în intervalul 9 octombrie, ora 10:00 – 10 octombrie, ora 12:00.

„Fenomenele vizate constau în creşteri ale debitelor şi nivelurilor pe anumite râuri, ca urmare a propagării viiturilor formate anterior în amonte, existând posibilitatea depăşirii cotelor de apărare”, a mai transmis INHGA.

Potrivit hidrologilor, populația din zonele vizate este sfătuită să dea dovadă de prudență și să respecte instrucțiunile autorităților. Se recomandă evitarea deplasărilor și activitățile desfășurate în vecinătatea râurilor sau în zonele inundabile. De asemenea, se recomandă curățarea șanțurilor și a rigolelor de scurgere.

„Populaţia din judeţele vizate este rugată să manifeste prudenţă sporită şi să respecte instrucţiunile transmise de autorităţile locale. Se recomandă evitarea deplasărilor şi a activităţilor în apropierea râurilor sau a zonelor inundabile, precum şi curăţarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere pentru a facilita evacuarea apelor”, se mai arată în avertizarea pentru pericol de inundații.

