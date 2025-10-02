Prognoza meteo indică o vreme capricioasă pentru ziua de joi, 2 octombrie, în trendul acestei săptămâni. vor fi scăzute, iar ploile și chiar ninsorile nu vor lipsi din peisajul de .

Prognoza pentru 2 octombrie

Estimările arată că ultima jumătate a acestei săptămâni va fi caracterizată printr-o vreme închisă în majoritatea județelor țării. Potrivit datelor din prognoza meteo, temperaturile vor fi mai scăzute, decât cele specifice. Pe de altă parte, ploile își vor face apariția în județele din sud și sud-vest, iar căderi de zăpadă vor fi semnalate în zonele montane.

Potrivit datelor emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), în Oltenia, ploile vor atinge până la 50–70 litri pe metrul pătrat. Aceasta în vreme ce în sudul Banatului și vestul Munteniei cantitățile de precipitații acumulate vor fi de 25–35 l/mp. Local, acestea vor atinge chiar și 40–50 l/mp. În restul Munteniei și în Dobrogea se vor înregistra ploi care vor atinge 10–20 l/mp.

Prognoza meteo arată că în restul regiunilor țării ploile vor fi mai slabe, cu precădere în Transilvania și pe arii restrânse în Moldova și Crișana.

În zona montană vom avea precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1.500 m va ninge. Zăpaga își va face apariția în masivele sudice şi sud-estice, unde stratul va atinge 10 până la 20 cm. În grupele vestice ale Carpaților Meridionali, însă, zăpada va atinge și 30 până la 40 cm.

Vremea rece și ploioasă în toată țara

Prognoza meteo pentru ziua de 2 octombrie indică temperaturi scăzute în marea majoritate a județelor țării. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări puternice şi susţinute în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei şi estul Olteniei. Rafalele vor atinge, în general, până la 50…60 km/h. Odată cu lăsarea serii, însă viteza vântului se va intensifica, atingând, local, până la 70…85 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra în general între 8 şi 14 grade. Minimele termice vor fi cuprinse între 0 şi 8 grade. Va fi un pic mai cald pe litoral, unde temperaturile minime vor urca spre 12…13 grade. Presiunea atmosferică nu va avea variaţii semnificative.

Prognoza meteo pentru București

În București, vremea se va menține închisă, cu intensificări ale vântului și temperaturi mult mai scăzute decât cele obișnuite pentru începutul lunii octombrie. Prognoza arată că 2 octombrie va fi o zi de joi ploioasă, cu cantități de precipitații estimate între 10 și 20 l/mp.

Vântul va sufla cu rafale de 50 până la 55 km/h pe timpul zilei și până la 70–75 km/h seara și noaptea.

Valorile termice vor oscila între 4 și 6 grade noaptea, iar ziua se vor încadra în jurul a 10–11 grade.

ANM a emis mai multe alerte de vreme severă

(ANM) a emis mai multe avertizări meteo pentru , vânt puternic și ninsori la munte, pentru perioada cuprinsă între 2 și 3 octombrie.

Prognoza arată că în vestul Munteniei și sudul Banatului este în vigoare un cod galben pentru ploi, cu acumulări de 25–50 l/mp. Totodată, în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Vâlcea și Gorj se aplică un cod portocaliu, cantitățile de apă urmând să ajungă la 50–70 l/mp.

Vântul va sufla puternic în Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei și sudul Moldovei, unde se vor înregistra rafale de 50–70 km/h. ANM a emis un cod portocaliu de vânt pentru județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, București și litoralul Constanței. Se estimează că rafalele vor atinge 70–85 km/h.

În Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini de peste 1.500 m, este în vigoare cod galben de viscol, cu strat de zăpadă de 10–20 cm. În zona muntoasă din județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea, Hunedoara, Alba și Sibiu prognoza indică ninsori abundente și strat de zăpadă de 30–40 cm la altitudini de peste 1.600 m. Aici este în vigoare un cod portocaliu de viscol.