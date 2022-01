Adda a izbucnit în lacrimi. Interpreta a vorbit deschis despre boala cu care se confruntă

Adda nu a mai putut să facă fața emoțiilor și a izbucnit în lacrimi pe Instagram. Artista a recunoscut că nu poate să iasă din depresie și suferă de o boală cumplită.

Interpreta este susținută și încurajată de către partenerul său, însă, vedeta a ajuns într-o stare deplorabilă atât moral cât și fizic. Adda nu vrea să cedeze și continuă să lupte pentru dreptul de a fi fericită. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Primesc multe mesaje dacă și cum m-am vindecat. Încă nu, dar sunt pe drumul cel bun. Și mă țin tare, pentru el (fiul ei), pentru iubire (soțul ei), pentru visul meu!”, a afirmat vedeta într-un filmuleț postat pe Instagram.

Interpreta este sinceră și deschisă față de cei care o urmăresc. Vedeta a recunoscut că este victima unei boli. Adda suferă enorm și nu se simte în siguranță.

„Acum un an de zile, viață mea s-a schimbat, când m-am pricopsit cu o afecțiune medicală, care mă pune zilnic în pericol. Am încercat să fiu puternică și să gândesc pozitiv mereu, însă într-o seară am cedat. Pur și simplu am plâns din toată inima”, a mărturisit Adda.

Luna februarie 2021 a fost una decisivă pentru Adda. Vedeta a aflat că are dermografism. Diagnosticul medicilor i-a schimbat modul de viață și i-a impus mai multe frici.

„A fost o perioada de câteva săptămâni când rămâneam fără aer de la edemele ce îmi apăreau în gât. Stăteam cu injecția de adrenalină lângă mine. Încă o fac, dar, cumva, m-am obișnuit cu ideea că poate asta va fi viață mea de acum înainte. Îmi era frică să rămân singură. Îmi era frică să adorm să nu cumva să mă sufoc în somn”, a remarcat Adda pe Instagram.