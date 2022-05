Adela Popescu a dezvăluit care a fost cel mai stânjenitor moment din viața ei: „Mi-a făcut bine ca am rezistat cu brio”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai frumoase și armonioase cupluri din showbizul autohton. Cei doi au reușit să-și construiască o relație frumoasă, bazată pe încredere și înțelegere. Se pare că soții sunt de nedespărțit. Vedeta a dezvăluit, recent, un moment stânjenitor din trecutul lor.

Adela Popescu, dată dispărută

Adela Popescu a mărturisit că a fost dată dispărută la nunta ei. Vedeta și-a lăsat invitații să se distreze și s-a retras. Aceasta a adormit pe canapea. Somnul nu a durat mult, actrița a revenit în sală.

”Acum ce să fac. Să vă zic marele secret. Nu am mai zis pana acum, dar eu la nunta mea am dormit. Da, am dormit. M-am dus pe o băncuță acolo, canapea, ce era ea si m-am pus să dorm, Nu cu orele, 10 minute acolo. (…) Nu am zis, vă dați seama. Cum să zic ca mă duc să dorm cu invitații acolo? Am plecat așa pe furiș. (…) Mi-a făcut bine ca ”, a mărturisit Adela Popescu, în cadrul unui interviu, citată de .

Adela Popescu, dezvăluiri despre căsnicia cu Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Cei doi sunt părinți fericiți și împliniți. Partenerii cresc trei copii și se bucură de fiecare clipă petrecută împreună. Ambii au reușit să-și construiască carierele de succes, iar nu au neglijat și viața de cuplu.

Celebra prezentatoare a mărturisit, în cadrul unui interviu, pentru , că uneori se simte „depășită” de responsabilitățile părintești. Vedeta apelează la ajutorul bunicilor și a angajat o bonă din Filipine, care se descurcă de minune cu cei mici.

„Ni se întâmplă foarte des să simţim că suntem depăşiţi, dar atunci intervine cel mai puţin obosit şi preia frâiele. Un ajutor uriaş, poate chiar unul dintre motivele pentru care a fost disponibilitatea totală a mamei mele. Fără ea nu ştiu cum am fi reuşit. (…)

Avem o doamnă din Filipine, care ne ajută, de aproximativ nouă luni. Iniţial, ea a venit cu scopul de a ne ajuta cu menajul, dar este extraordinar de pricepută şi de utilă şi când vine vorba de bebeluş.

E calmă, atentă şi de încredere. Limba nu este un impediment, dimpotrivă. Vedem asta ca o oportunitate să înveţe copiii, de mici, limba engleză”, a explicat Adela Popescu pentru .

Prezentatoarea a trecut prin clipe teribile

Vedeta recunoaște că nu a căzut în capcana depresiei postnatale. Partenera lui Radu Vâlcan a reușit să-și mențină moralul ridicat și nu a cedat în fața dificultăților.

„Nu, din fericire. Acum, mai degrabă, . Cum ar veni, e normal după şase ani de burţi, naşteri şi alăptări”, a mărturisit Adela Popescu pentru sursa citată.