Adela Popescu a rămas singură. Ce mesaj i-a lăsat Radu Vâlcan: „Mi-e dor de tine, atât îți zic”

Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul românesc. Cei doi se iubesc și savurează fiecare clipă petrecută împreună.

De ce a plecat Radu Vâlcan

Radu Vâlcan și Adela Popescu sunt de nedespărțit. Soții petrec mult timp împreună și se pare că sunt fericiți și împliniți în relația pe care o au. Însă, cei doi s-a despărțit. Actorul și-a luat feciorii și a plecat în vacanță. Mai multe poze vezi în Galeria Foto de AICI.

Adela Popescu a rămas acasă cu mezinul familiei. Radu Vâlcan a plecat cu băieții într-o mini-vacanță. Înainte să pleacă actorul a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare.

”De Black Friday am câștigat un weekend cu copiii ăia mai mari, doar noi trei. Treziri de câteva ori pe noapte, pipi, caca, șireturile nu sunt legate bine, am uitat costumul de Spiderman acasă, vrem la mama, apoi e bine și aici. @adela_popescu, am văzut că te-ai apucat de o carte, așa, pe relax. Te iubim și…mi-e dor de tine, atât îți zic!”, a scris Radu Vâlcan.

Cum a reacționat Adela Popescu la plecarea soțului

La rândul său, Adela Popescu i-a comentat postarea și i-a răspuns: ”Scuze că am răspuns așa târziu, dar abia m-am trezit din somnul de frumusețe”.

Actrița a fost invitată, recent, la podcastul lui Horia Brenciu. În cadrul interviului, vedeta a dezvăluit mai multe detalii despre viața personală. Aceasta a povestit și despre unul dintre cele mai romantice momente din viață.

„Mihai Ghior a fost primul bărbat cu care m-am sărutat, era partenerul meu din film. Nu pot să spun, cu prietenele, cât ne-am întrebat cum este să te săruți, adică ce trebuie să faci, și cum trebuie… și când m-a pupat, am și leșinat. La propriu am leșinat. Deci m-a luat amețeala”, a mărturist Adela Popescu în studioul lui Horia Brenciu.