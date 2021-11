Adevărul dureros despre divorțul Alexandrei Stan: „Știam amândoi că nu e ok. Era toxic ce se întâmpla”

Alexandra Stan nu vorbește mult despre viața personală. Vedeta preferă să nu ofere detalii despre ceea ce o apasă. Însă, aceasta a făcut o excepție pentru emisiunea „Teo Show”.

Motivul divorțului

În cadrul acestuia, interpreta a mărturisit că decizia de a se căsători cu Emanuel Necatu a fost luată pe „fugă”, fără ca Alexandra să se gândească mult la ea. Prin urmare, cei doi s-au despărțit și nu mai sunt șanse de împăcare. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

“Nu zic că nu trebuia să fac asta, dar chiar nu cred că trebuia să fac asta, nu trebuia să ne grăbim. În primul rând, trebuia să stăm să ne cunoaștem mai bine. Ne-am cunoscut printr-o prietenă. Eu aveam nevoie de cineva care să mă ajute să trec peste anumite momente, mai ales că era o perioadă sensibilă pentru mine. Murise Hercules, motanul meu, și mă simțisem așa blocată. Venisem și de la și nu știam încotro s-o iau. Eram debusolată. M-a ajutat să mă regăsesc doar că eu am confundat ajutorul ăsta”, a remarcat Alexandra Stan.

Cine a luat decizia finală

Se pare că relația celor doi a fost perfectă la început, dar nu a rezistat mult. Foștii au avut conflicte și se certau prea des. Alexandra spune că relația cu Emanuel a ajuns să fie toxică și nu a mai putut să fie salvată.

“Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e ok, intrasem amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e ok, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună”, a conchis Alexandra Stan.

Vestea despre despărțirea vedetelor a fost confirmată, pentru prima dată, pe pagina oficială a Alexandrei Stan. Interpreta a răspuns, recent, la curiozitatea fanilor și a anunțat că a divorțat. Artista nu a mai adăugat nimic și nu a rostit nici măcar un cuvânt. Tânăra a ridicat mâna și a arătat că nu mai poartă verigheta.