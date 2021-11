Adevărul șocant despre o concurentă de la „Bravo, ai stil”: „Am aflat ca am fost adoptată”

S-a aflat marele secret al Mădălinei Pamfile. Concurenta de la „Bravo, ai stil” nu a mai putut să-l ascundă.

Ce ascunde Mădălina Pamfile

Foarte puțini știu că Mădălina Pamfile a fost abandonată de părinții săi biologici. Vedeta a fost înfiată în vârstă de trei ani. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Mădălina Pamfile a suferit mult din cauza răutății celor din jur. Colegii de clasă râdeau de proveniența acesteia și îi spuneau că e crescută de oameni străini.

Cristina Pamfile, mama biologică a concurentei de la „Bravo, ai stil”, i-a dat veste că a fost înfiată. Femeia a lăsat-o prietenei sale, care a crescut-o și a iubit-o toată viața.

„Am aflat ca am fost adoptată la 7 ani, în clasa întâi. Mi-a spus mama mea naturală. Eu o cunoșteam, ne vizita destul de rar, o dată pe an sau de două ori pe an și știam ca este prietena mamei mele adoptive. Nici nu știu cum îi spuneam. Îmi aducea cadouri de Crăciun”, a precizat Mădălina Pamfile, citată de viva.

Traumele copilăriei

Vedeta spune că și-a dat seama că e înfiată, pentru că erau mai multe lucruri care nu se legau. Părinții Mădălinei au decis să nu îi ascundă nimic.

„Am înțeles pe parcurs că sunt adoptată. M-a vizitat la școală mama. Eu o știam din vedere și mi-a spus că ea este mama mea, că m-a adoptat. Erau niște chestii care nu se legau, pe mine mă chema Pamfile, nu ca pe mama mea adoptivă, Roșca”, a spus Mădălina Pamfile.

Mădălina Pamfile, cu nervii la pământ

Mădălina a suferit enorm. Aceasta veste a doborât-o și nu o lăsa în pace. Mai mult, ceilalți copii se amuzau pe seama ei. Tânăra se întorcea acasă plângând și simțea că nu mai poate să facă fața emoțiilor.

„Copiii sunt mai răutăcioși, dar familiile lor erau și mai răutăcioase. Ei auzeau ca fata lui cutare este înfiată. Veneau la mine să mă întrebe, era o fată care îmi spunea că nu e mama mea femeia care mă crește. Mama i-a făcut un scandal mamei unei colege, țin minte și acum. Mă duceam acasă plângând când ceilalți copii spuneau că sunt adoptată”, a mărturisit Mădălina Pamfile pentru cancan.