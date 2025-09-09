Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente cumplite. În urmă cu doar o zi, după mai multe afecțiuni care nu i-au dat pace.

Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan, a făcut declarații surprinzătoare, în plin toi al pregătirilor pentru ceremonia de înmormântare.

Cuprins:

Când va avea loc nunta Adrianei cu George

Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu înainte să moară

Adriana și George urmează să aibă cununia civilă în data de 2 octombrie, ulterior având loc și ceremonia religioasă. Chiar dacă necazul s-a năpustit asupra lor, George Restivan a declarat că „planul rămâne în picioare”.

În plus, bărbatul a mărturisit că va exista un loc special amenajat pentru mama Adrianei, la ceremonia civilă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.

Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face. Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungeam, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge (…) Am stabilit niște detalii cu Adriana (…)

Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana", a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos.

