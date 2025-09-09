B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei

Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei

Elena Boruz
09 sept. 2025, 16:20
Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei
Foto: Facebook

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente cumplite. În urmă cu doar o zi, mama acesteia s-a stins din viață, după mai multe afecțiuni care nu i-au dat pace.

Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan, a făcut declarații surprinzătoare, în plin toi al pregătirilor pentru ceremonia de înmormântare.

Cuprins:

  • Când va avea loc nunta Adrianei cu George
  • Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu înainte să moară

Când va avea loc nunta Adrianei cu George

Adriana și George urmează să aibă cununia civilă în data de 2 octombrie, ulterior având loc și ceremonia religioasă. Chiar dacă necazul s-a năpustit asupra lor, George Restivan a declarat că „planul rămâne în picioare”.

În plus, bărbatul a mărturisit că va exista un loc special amenajat pentru mama Adrianei, la ceremonia civilă.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.

Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos, conform viva.

Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu înainte să moară

Jurnalista a dezvăluit că, înainte să își dea ultima răsuflare, mama ei și-ar fi dorit să aibă câteva discuții cu nepoții ei, care în ultimii ani s-au distanțat considerabil de bunica lor.

„Avea totul pus la punct. Acum a fost foarte afectată. A venit la instanță și i-a spus doamnei judecător: «Să știți că eu nu mai trăiesc mult și vreau cu ultimele mele puteri să le spun cu limbă de moarte nepoților mei ce nu am reușit încă să le spun. Am așteptat să crească și să le dau și eu învățămintele ca o bunică care se pregăteşte de plecat într-o altă dimensiune. Nu am mai reușit să fac lucrul acesta, vă rog frumos să îmi dați oportunitatea, să îmi dați program de vizită cu ei și să le pot spune ce am de spus». A înțeles-o doamna judecător și la ultimul termen, înainte să se judece procesul propriu-zis, a ținut să meargă ea în persoană la Tribunal, în baston, însă nu a mai ajuns, din păcate, a ajuns pe un pat de spital. În ziua dinaintea termenului de la proces a făcut un AVC, i s-a făcut rău, a sunat sora mea la salvare și a dus-o”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Cancan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Monden
Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Monden
Mihaela Bilic, truc simplu pentru a alunga țânțarii: „Încercați cu toată nădejdea”
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Monden
Delia Matache, mămică? Dezvăluirea care i-a lăsat mască pe toți: „Mi s-a zburlit carnea pe mine când i-am văzut”
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Monden
Oana Roman, singură cu Isa la deschiderea noului an școlar. Marius Elisei iar a lipsit: „Viața nu e corectă” (FOTO)
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Monden
Tily Niculae, după divorț: „E un nou început pentru noi”. În ce proiect s-a implicat
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Monden
Gina Pistol, după sarcină: „Mie mi-a luat cam trei ani să redevin eu, să mă reîntorc la mine”
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
Monden
Rocsana Marcu, operată de urgență în Dubai: „Ferească Dumnezeu!”. Ce problemă gravă i-au descoperit medicii (VIDEO)
Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
Monden
Oanei Roman nu i-a venit să creadă cât a ajuns să coste o sticlă de suc, la o terasă din România. „A luat-o lumea razna”
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
Monden
Care a fost ultima dorință a mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Să le spun cu limbă de moarte…”
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Monden
A murit mama Adrianei Bahmuțeanu. Suferise un AVC în urmă cu doar câteva săptămâni
Ultima oră
17:54 - Două turiste din SUA au stârnit amuzamentul internauților când au povestit cum au ajuns în Tunisia, în loc de Franța
17:51 - Pachetul de măsuri privind administrația locală este aproape gata. Avertismentul lui Sorin Grindeanu
17:48 - Răspunsul lui Lavrin Covaci (PSD), întrebat dacă Guvernul va pica, în cazul în care nu trece de CCR reforma pensiilor magistraților / Ce a spus despre creșterea vârstei de pensionare (VIDEO)
17:34 - Uluitor! O femeie a leșinat, când în incinta Tribunalului l-a văzut pe fostul iubit pe numele căruia a solicitat un ordin de ordin de protecție. Unde s-a petrecut incidentul
17:25 - 11 stații de epurare, în lucru în Ilfov. Hubert Thuma: „Un mediu înconjurător mai curat, fără poluare”
17:13 - Iubirea i-a adus la un pas de moarte. Ce a pățit o tânără de 19 ani, chiar după ce a ieșit de la secția de poliție
17:05 - IDF bombardează capitala Qatarului. Israelul anunță că a vizat lideri Hamas. Musa Abu Marzouk, unul dintre fondatorii organizației palestinene, ar fi fost ucis în atac UPDATE
16:53 - Alertă! Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii au intervenit de urgență
16:47 - Mii de locuințe dintr-o capitală europeană au rămas fără curent. Polițiștii nu exclud posibilitatea unei acțiuni cu „motivație politică”
16:43 - Iustina Loghin i-a pus condiții lui Cornel: „Dacă te văd că mai saluți pe altcineva, divorțez!”. De unde a pornit cearta