Adriana Bahmuțeanu va face nunta, chiar dacă mama ei a murit. Ce declarații a făcut iubitul jurnalistei

Adriana Bahmuțeanu trece prin momente cumplite. În urmă cu doar o zi, mama acesteia s-a stins din viață, după mai multe afecțiuni care nu i-au dat pace.
Partenerul Adrianei Bahmuțeanu, George Restivan, a făcut declarații surprinzătoare, în plin toi al pregătirilor pentru ceremonia de înmormântare.
Adriana și George urmează să aibă cununia civilă în data de 2 octombrie, ulterior având loc și ceremonia religioasă. Chiar dacă necazul s-a năpustit asupra lor, George Restivan a declarat că „planul rămâne în picioare”.
În plus, bărbatul a mărturisit că va exista un loc special amenajat pentru mama Adrianei, la ceremonia civilă.
„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana.
Facem cununia civilă pe 2 octombrie, aia nu se schimbă și avem biletele cumpărate. Facem și nunta (…) Soacra a murit de supărare, nu a apucat să își vadă nepoții (…) Mă doare foarte mult pentru Adriana”, a declarat George Restivan, la Un Show Păcătos, conform viva.
Jurnalista a dezvăluit că, înainte să își dea ultima răsuflare, mama ei și-ar fi dorit să aibă câteva discuții cu nepoții ei, care în ultimii ani s-au distanțat considerabil de bunica lor.
„Avea totul pus la punct. Acum a fost foarte afectată. A venit la instanță și i-a spus doamnei judecător: «Să știți că eu nu mai trăiesc mult și vreau cu ultimele mele puteri să le spun cu limbă de moarte nepoților mei ce nu am reușit încă să le spun. Am așteptat să crească și să le dau și eu învățămintele ca o bunică care se pregăteşte de plecat într-o altă dimensiune. Nu am mai reușit să fac lucrul acesta, vă rog frumos să îmi dați oportunitatea, să îmi dați program de vizită cu ei și să le pot spune ce am de spus». A înțeles-o doamna judecător și la ultimul termen, înainte să se judece procesul propriu-zis, a ținut să meargă ea în persoană la Tribunal, în baston, însă nu a mai ajuns, din păcate, a ajuns pe un pat de spital. În ziua dinaintea termenului de la proces a făcut un AVC, i s-a făcut rău, a sunat sora mea la salvare și a dus-o”, a povestit Adriana Bahmuțeanu în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”, potrivit Cancan.