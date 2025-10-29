Alex Bodi, controversatul personaj monden, a trecut prin momente neplăcute în timpul vacanței pe care a petrecut-o la Monte Carlo. El și-a găsit bolidul de lux, cu care călătorea, avariat.

Alex Bodi, pus la cheltuială în vacanță

Controversatul a avut motive de enervare în vacanță, în Monte Carlo. Alex Bodi și-a găsit , motiv suficient să-i strice dispoziția. Aceasta cu atât mai mult cu cât costurile reparației sunt destul de mari.

Despre Bodi se știe că îi plac luxul și opulența. Și în funcție de aceste gusturi își alege și destinațiile în care își petrece . De această dată, personajul lumii mondene a optat pentru Monte Carlo, orașul miliardarilor. Și pentru a nu face notă discordantă față de localnici, el a ales, ca mijloc de deplasare, un bolid de lux.

Ceea ce l-a pus la cheltuieli suplimentare. Într-una din zile, a observat că aripa mașinii sale a fost lovită, iar vopseaua a fost zgâriată, suficient să-i provoace o stare de iritare. După ce s-a liniștit, Bodi a ales să împărtășească experiența cu urmăritorii săi de pe . A postat imagini cu mașina lovită, însoțite de un comentariu pe care l-a considerat ironic.

„Oare e cu noroc când îți lovește mașina în Monte Carlo?“, s-a întrebat retoric mondenul.

Bodi și-a sărbătorit fiica la Barcelona

Înainte de voiajul la Monte Carlo, Alex Bodi a petrecut câteva zile la Barcelona, în Spania. Aici a sărbătorit , Chaqueline. Relația dintre tată și fiică pare destul de apropaită. Iar în momentul reîntâlnirii, adolescenta și-a manifestat bucuria fără rețineri.

„Chaqueline a sărit direct în brațele mele și a țipat de fericire“, a povestit afaceristul.

Fiica afaceristului a împlinit 14 ani, o vârstă importantă, despre care se spune că face trecerea de la copilărie la adolescență. Alex Bodi i-a pregătit o surpriză și a scris un mesaj emoționant. Fata locuiește împreună cu mama în Spania, dar se vede destul de des cu tatăl său. Iar Alex Bodi face tot ce-i stă în puteri să o resfețe și să-i asigure tot ce-și dorește.

„La mulți ani, minunea vieții mele!”, i-a transmis Bodi lui Chaqueline, primul său copil.