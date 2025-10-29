B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo

Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo

Adrian Teampău
29 oct. 2025, 12:10
Alex Bodi are motive de supărare în vacanță. Afaceristul și-a găsit bolidul lovit pe o stradă din Monte Carlo
Alex Bodi. Sursa foto: Captură video - UN PODCAST / YouTube
Cuprins
  1. Alex Bodi, pus la cheltuială în vacanță
  2. Bodi și-a sărbătorit fiica la Barcelona

Alex Bodi, controversatul personaj monden, a trecut prin momente neplăcute în timpul vacanței pe care a petrecut-o la Monte Carlo. El și-a găsit bolidul de lux, cu care călătorea, avariat.

Alex Bodi, pus la cheltuială în vacanță

Controversatul personaj monden a avut motive de enervare în vacanță, în Monte Carlo. Alex Bodi și-a găsit mașina de lux avariată, motiv suficient să-i strice dispoziția. Aceasta cu atât mai mult cu cât costurile reparației sunt destul de mari.

Despre Bodi se știe că îi plac luxul și opulența. Și în funcție de aceste gusturi își alege și destinațiile în care își petrece vacanțele. De această dată, personajul lumii mondene a optat pentru Monte Carlo, orașul miliardarilor. Și pentru a nu face notă discordantă față de localnici, el a ales, ca mijloc de deplasare, un bolid de lux.

Ceea ce l-a pus la cheltuieli suplimentare. Într-una din zile, a observat că aripa mașinii sale a fost lovită, iar vopseaua a fost zgâriată, suficient să-i provoace o stare de iritare. După ce s-a liniștit, Bodi a ales să împărtășească experiența cu urmăritorii săi de pe platformele de socializare. A postat imagini cu mașina lovită, însoțite de un comentariu pe care l-a considerat ironic.

„Oare e cu noroc când îți lovește mașina în Monte Carlo?“, s-a întrebat retoric mondenul.

Bodi și-a sărbătorit fiica la Barcelona

Înainte de voiajul la Monte Carlo, Alex Bodi a petrecut câteva zile la Barcelona, în Spania. Aici a sărbătorit aniversarea fiicei sale, Chaqueline. Relația dintre tată și fiică pare destul de apropaită.  Iar în momentul reîntâlnirii, adolescenta și-a manifestat bucuria fără rețineri.

„Chaqueline a sărit direct în brațele mele și a țipat de fericire“, a povestit afaceristul.

Fiica afaceristului a împlinit 14 ani, o vârstă importantă, despre care se spune că face trecerea de la copilărie la adolescență. Alex Bodi i-a pregătit o surpriză și a scris un mesaj emoționant. Fata locuiește împreună cu mama în Spania, dar se vede destul de des cu tatăl său. Iar Alex Bodi face tot ce-i stă în puteri să o resfețe și să-i asigure tot ce-și dorește.

„La mulți ani, minunea vieții mele!”, i-a transmis Bodi lui Chaqueline, primul său copil.

Tags:
Citește și...
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Monden
Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Monden
Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
Monden
Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”
Monden
Cum au arătat primele 3 zile din „Asia Express” pentru Anda Adam: „Eram cu pumnul de medicamente, nu s-a dat o secundă pe post”
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Monden
Meseria surprinzătoare pe care a avut-o mama Andreei Raicu: „Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată”
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Monden
Mara Bănică, dezvăluiri de pe front: „Am văzut moarte, durere nesfârșită, groază, disperare…”. Ce spune despre perioada în care a fost corespondent de război
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Monden
Emily Burghelea va sta internată vreme de o lună, la o clinică destinată mamelor: „Andrei a plănuit”. Ce tratament urmează vedeta 
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Monden
Ce spune Vica Blochina despre titlul de „amanta celebră a României”, primit după relația cu Victor Pițurcă: „Asta e, cu asta defilăm”
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Monden
Secretul Ramonei Bădescu pentru imunitate. „Două lingurițe în fiecare dimineață, pe stomacul gol”
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Monden
Mihai Albu a furat startul reducerilor de Black Friday. Cât costă în această perioadă o pereche de încălțări create de designer
Ultima oră
13:02 - Brigitte Macron suferă de „anxietate severă” după ce mai mulți internauți au afirmat că este bărbat: „Nu există săptămână să nu fie hărțuită”
12:49 - Profesorii se pregătesc de grevă generală. Când ar putea fi închise școlile (VIDEO)
12:48 - Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă la Hong Kong. Românca merge în sferturi: „N-a fost ușor să revin”
12:48 - Experiențe de viață fake, generate de Inteligența Artificială. Aplicațiile care te ajută să pari altcineva
12:45 - Soțul lui Emily Burghelea a dus-o la o clinică specială pentru mame, după ce a născut a treia oară. Care este motivul
12:25 - Surpriză pe o plajă din Australia. O sticlă cu mesaje vechi de un secol, scrise de soldații din Primul Război Mondial, a fost găsită
12:18 - Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
12:16 - Regina Maxima a Țărilor de Jos, de nerecunoscut. Cum a fost surprinsă Suverana
11:42 - Irina Fodor, despre dependența fiicei sale: „Eu sunt cea care vede greșelile și le și taxează”. Despre ce este vorba și care a fost soluția găsită de mamă
11:41 - Un bărbat din Cluj-Napoca a cerut o sumă uriașă pe un apartament. Internetul a explodat: „Are view la Mediterană?”