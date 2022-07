Alex Delea, cu inima frântă: „Din păcate, doar eu iubeam… ea nu”. Dramele ex-concurentului de la Survivor

Alex Delea este unul dintre cei mai faimoși concurenți de la Survivor România. Tânărul a obținut premiul mare al celebrului show și a demonstrat că poate să „supraviețuiască” în condiții dificile. Tot mai multe femei se întreb dacă inima câștigătorului de la Pro Tv este liberă. Fanii îl bombardează cu sute de întrebări și mesaje, însă, tânărul este mai discret atunci când vine vorba despre viața personală.

Alex Delea, despre pretenții la femei

Alex Delea spune că nu are „un model anume de fată” și este deschis pentru relații serioase. Ex-concurentul de la Survivor vrea ca lucrurile să vină de la sine și nu se grăbește să se căsătorească.

„Mi-aș dori să știu cum este fata perfectă pentru mine. Nu am , nu sunt pretențios… și totuși sunt. Exact ca și viața mea, gândurile mele sunt cumva nebune. Vreau să pot vorbi orice cu ea, să fie totul normal, fără a trebui să îi spun eu ei sau ea mie ce avem de făcut. Aș vrea ca totul să vină de la sine”, a mărturisit Alex Delea, în cadrul unui interviu pentru .

Vezi această postare pe Instagram

Ex-concurentul de la Survivor, cu nervii la pământ

Este greu de crezut, dar Alex Delea a suferit din dragoste. Tânărul a avut sentimente puternice, dar se pare că a fost respins. Cu toate că încercarea lui de a construi o relație serioasă a eșuat, Alex Delea nu cedează. Acesta planifică să devină un tătic tânăr.

„Da, am suferit din dragoste, în anul 2019, când . Din păcate, doar eu iubeam… ea nu. În general, nu am avut relații foarte lungi deoarece eu mereu călătoream între Spania și România, așa că mai mult de 2-3 luni nu au ținut. Copil îmi doresc până voi ajunge la vârsta de 30 de ani. Va fi cea mai mare bucurie a vieții mele”, a explicat Alex Delea pentru .

Alex Delea, dezvăluiri despre copilărie

Alex Delea a recunoscut că specială cu mama lui și că „este prietena mea, avocatul meu, cu ea mă sfătuiesc în viață despre orice. Dacă nu ar fi ea, nu aș ști pe unde să o iau în viață. Iar mamaia este bebelușul meu, este o dragoste aparte, este totul, inimioara mea.

Faptul că am fost crescut de trei femei (n. red. mama, bunica și mătușa) mă pune în situația de a nu putea face o comparație cu a fi crescut de tată și mamă. Nu am avut o prezență masculină în viața mea. Dar sunt foarte fericit! Nu am avut niciodată un tată, prin urmare nu îi simt lipsa. Nu știu cum este.”

Întrebat dacă se gândește să rămână în România, el a mărturisit că: „pot spune că, după câștigarea „Survivor, mi-am îndeplinit visul de a mă muta în România, în București. Sper să-mi fie bine și să-mi pot îndeplini mai multe dorințe din viața mea. Sunt recunoscător pentru fiecare clipă.” a spus Alex Delea pentru