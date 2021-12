Alexandra Stan a semnat cu Only Fans? Ce a motivat-o să ia o decizie curajoasă: „Vreau să îmi iau casă la anul”

Alexandra Stan are așteptări mari de la anul ce vine. Interpreta este de neoprit. Aceasta și-a pus scopuri și planuri mărețe și speră să se întoarcă la viața de odinioară.

Alexandra Stan a avut un an zbuciumat

2021 a venit cu mai multe surprize pentru Alexandra Stan. Vedeta s-a căsătorit, dar și a trecut printr-un divorț, aproape a semnat un contract cu o platformă pentru adulți și a lansat câteva piese.

Interpreta spune că acest an a fost haotic și a bulversat-o. Alexandra își dorește numai liniște și sănătate. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Citește și Când se va desfășura Selecția Națională a Eurovisionului. Randi și Alexandra Ungureanu, printre jurații concursului

„Îmi doresc sănătate și să termin anul ăsta haotic. A fost foarte încărcat, cu multe treburi, multe momente, multe trăiri. Sper să fie totul bine și la anul în martie să lansez albumul pe care îl vreau. A fost un an zbuciumat, dar am avut și experiențe frumoase, am avut și 4-5 concerte”, a precizat Alexandra Stan, în cadrul unui interviu.

Vedeta planifică să se mute într-o casă, pe care planifică să-și cumpere în 2022. Artista își propune să aibă mai multe realizări profesionale și să-și construiască o carieră de succes.

Citește și Cum arată noua iubită a lui Cătălin Scărlătescu. Între el și Doina Teodoru e o diferență de vârstă de 18 ani

„Pentru 2022 am planuri multe. Vreau să îmi iau casă la anul, un apartament dacă îmi ajută Dumnezeu, poate să îmi schimb și mașina, dar mai mult vreau realizări pe plan profesional”, a mai spus Alexandra.

Alexandra Stan s-a reprofilat şi a vorbit, în premieră, despre videochat. Ce spune despre OnlyFans

Pandemia mondială de coronavirus a anulat concertele artiștilor, însă, Alexandra a decis să nu să se plângă, ci să se reprofileze. Tânăra s-a gândit să se apuce de videochat. Interpreta știe cum să-și scoată formele în evidență și este obișnuită să apară în ipostaze focoase.

Citește și Anunț de ultima oră! Andreea Marin nu mai poate să facă fața emoțiilor. Viața vedetei s-a schimbat în aceasta zi

„Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută… Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie ‘In bed with Alexandra Stan’… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie! Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a mărturisit Alexandra Stan, în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” de la Happy Fish.

Citește și Actorii din „Vlad” s-au reunit. Fanii serialului vor avea o surpriză