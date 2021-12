Alexandra Stan, la opt ani după scandalul cu Marcel Prodan: „Momentul cel mai traumatic şi cu cel mai mare impact”

Alexandra Stan a vorbit, după 8 ani de când a fost bătută de fostul manager, despre clipele dificile prin care a trecut și cum a găsit puterea de a merge mai departe.

„Cel din 2013 cu violenţa a fost cel mai important, cel mai traumatic şi cu cel mai mare impact de până atunci. Au fost şi ulterior momente, când mi-am schimbat casa de discuri, când m-am mutat în L.A., când mi-am produs propriul meu album care se numeşte Mami”, a povestit artista, într-un interviu pentru Unica.

Cântăreața s-a lansat în industria muzicală în urmă cu 12 ani, iar momentul care a marcat-o cel mai mult a fost acela când ea a fost victima violenţei domestice.

Fotografiile de atunci o arătau pe cântăreață plină de vânătăi, după ce a fost bătută de impresarul ei, Marcel Prodan. Scandalul de atunci a izbucnit din cauza banilor, pentru că ea îşi ceruse partea sa de pe urma mai multor concerte pe care le avusese.

Ea a fost uimită să vadă câți oameni au ales să rămână lângă ea și să o sprijine.

„Mulţi se regăsesc în povestea ta, dar să nu ne plângem cu toţii, să vedem cum putem ieşi de acolo, să ne ajutăm ca să trecem mai departe”, a mai spus ea.

Artsita este de părere că influencerii, inclusiv ea, au o mare responsabilitate față de ceilalți: „trebuie să ne scoatem pe noi din momentele nasoale, pentru că în special copiii și tinerii ne urmăresc și că trebuie să arătăm că drumul e în față, asta e super important”.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Alexandra Stan (@alexandrastan)

Artista a fost la un pas să semneze cu un site pentru adulţi

Alexandra Stan a fost la un pas să semneze un contract cu un site pentru adulți. Invitată în podcastul „Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu DJ Gojira, artista a vorbit despre acest moment și despre negocierile pe care le-a avut cu cei de la platforma respectivă. Pe site-urile pentru adulți există un filmuleț sexy cu Alexandra Stan, iar ea știe de existența acestuia în online.

„Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută. Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie ‘In bed with Alexandra Stan’… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie!

Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a povestit Alexandra Stan, în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” de la Happy Fish.