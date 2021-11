Alexandra Stan s-a ales cu o boală după ce a participat la „Survivor România”

Alexandra Stan este obișnuită să facă fața provocărilor. Artista se implică în mai multe proiecte și nu încetează să-și depășească limitele impuse.

Alexandra Stan, în stare de criză

Vedeta a participat, recent, la „Survivor România”. Aceasta fiind nevoită să renunțe la telefon și să trăiască în condiții extrem de dure. Vezi mai mult poze în galeria foto de AICI.

„Eu nu am mai făcut față, în primul rând pentru că aveam niște probleme de sănătate și nu puteam să stau mai mult, dar chiar și dacă nu aș fi avut, nu aș fi stat, pentru că nu pot cu TV-ul asta. Eu am fost, am văzut despre ce e vorba și am zis mulțumesc, niciodată”, a remarcat Alexandra Stan în cadrul podcastului „Aproximativ discuții”.

Interpreta cucerește platforme pentru adulți

Se pare că vedeta s-a dezamăgit de lumea televiziunii. Acesta s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a lansat pe o platformă pentru adulți.

„Am ajuns și am vorbit chiar cu OnlyFans din UK, am avut niște meeting-uri cu ei și aproape am semnat deal cu ei şi aproape mi-am făcut cont! Nu eram însă decisă sută la sută. Aveam şi un nume pentru asta, într-un studio de videochat eu să fiu în pat şi titlul să fie ‘In bed with Alexandra Stan’… Am văzut şi eu că apar pe Pornhub… e un clip împărţit în mai multe… Oricum, în ultima perioadă nu am mai fost aşa… am momente când mă îmbrac aşa… dar mi se pare că se foloseşte prea mult energia asta feminină, sexuală, în scopurile care nu trebuie!

Clipurile mele sunt sexy, dar nu sunt aşa, porno”, a povestit Alexandra Stan, în cadrul podcastului „Aproximativ discuții” de la Happy Fish.

Alexandra Stan, chinuită de o boală

Alexandra Stan a mărturisit că a participat la Survivor chiar în timpul pandemiei de coronavirus. Vedeta a riscat enorm și s-a ales cu o boală. Tânăra nu mai vrea să participe la emisiuni de acest gen.

„Eu m-am îmbolnăvit la Survivor de glandă, că nu am mâncat și eram stresată, la mine e tiroidită Hashimoto, o boală autoimună. Creierul meu produce niște anticorpi care distrug hormonii care, la rândul lor, produc glanda. La Survivor, aveam impresia că nu pot să mă exprim”, a explicat Alexandra Stan pentru canalul Happyfish.

