Alexia Eram dezvăluie pe ce își cheltuie cei mai mulți bani: „Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolv”

Alexia Eram este o fată pe picioarele sale, câștigându-și singură banii. este independentă financiar și își își câștigă singură banii de aproximativ doi ani, acum însă Alexia a dezvăluit și pe ce își cheltuie sume semnificative din bani.

Vacanțele și hainele, slăbiciunile Alexiei

de fanii care nu o scapă din ochi nicio secundă pe rețelele de socializare, aceasta are foarte multe proiecte iar urmăritorii abia așteaptă să le descoperi de fiecare dată. Vedeta își câștigă banii din social media, unde face diverse campanii pentru produs. Totodată fiica Andreei Esca lucrează la revista mamei sale, unde are chiar o pagină de shopping. Însă deși câștigă sume mari, se pare ca Alexia nu e foarte cumpătată când vine vorba de haine și vacanțe.

„Nu cred că mi-aș deschide un brand de lenjerie intimă, un brand de haine, poate, un business, în alte domenii, da. Dar nu o să vă divulg acum. Am multe idei în cap și o să vedem ce o să se întâmple pe mai departe. Absolut deloc. (n.r. – nu e econoamă atunci când vine vorba de haine) Deloc. Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolv.

Vacanțele și hainele sunt feblețea mea. Nu sunt chiar atât de cheltuitoare, dacă știu că îmi permit să îmi iau ceva, o să îmi iau acel lucru. Dacă știu că trebuie să fac ceva mai important, în loc să îmi cumpăr niște haine, nu o să fac acel lucru. Așa că nu cred că nu am făcut nicio tâmpenie niciodată ca să îmi cumpăr un anumit lucru”, a spus ea pentru

Cel mai neașteptat moment din viața Alexiei Eram

Întrebată de cel mai neașteptat moment pe care l-a experimentat, artista a povestit o întâmplare de la un eveniment.

„Cred că odată mi s-au rupt niște colanți între picioare, dar nu a observat nimeni pentru că nici eu nu am observat până nu am ajuns acasă.

După, am zis: «Doamne ajută că nu a văzut nimeni!». Nu, de obicei am și eu grijă dacă am ceva mai prețios pe mine. Dar, de obicei, nu mi se rupe. Atunci a fost o excepție”, a explicat tânăra. Într-un interviu pentru PRO TV, Alexandre Eram și Andreea Esca au fost întrebați cine e cea mai cheltuitoare persoană din familia lor. Prezentatoarea a dezvăluit că fiica ei. „Andreea a cumpărat un tablou de curând”, a spus Alexandre, iar prezentatoarea a adăugat. „Nu știu, nu suntem cheltuitori niciunul. Alexia, da, ea e, ăsta a fost un răspuns corect”.