Alina Pușcău, în actualul sezon Asia Express, are o carieră la nivel internațional în modelling. Pentru aceasta, a plecat de mică în Statele Unite, a făcut multe și a înfruntat răutățile colegelor de breaslă.

Ce studii are Alina Pușcău

Alina Pușcău a atras atenția privitorilor de Asia Express nu doar prin frumusețea și performanțele sale, ci și prin micile greșeli de vorbire. De mai multe ori a greșit cuvintele sau chiar a inventat unele noi.

Dar pentru aceasta există o explicație. Alina Pușcău a abandonat școala românească la vârsta de 14 ani și în SUA. Acolo a luat totul de la zero, a studiat actoria și a urmat cursuri de dezvoltare personală. Prin urmare, ea se exprimă mai ușor în engleză decât în română.

Ce a spus Alina Pușcău despre invidiile din modelling

Alina Pușcău s-a stabilit în Los Angeles, a reușit în timp să devină un model de talie internațională și a apărut în numeroase filme de la Hollywood. Totuși, ea a avut parte și de piedici destule, puse chiar de oamenii din breaslă.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, în urmă cu câțiva ani, potrivit .