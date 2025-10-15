B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”

Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”

Traian Avarvarei
15 oct. 2025, 21:34
Ce studii are Alina Pușcău și cum a devenit model de talie internațională: „Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul. Fetele sunt foarte rele”
Alina Pușcău a povestit ce piedici a întâmpinat până să devină model de talie internațională. Sursa foto: Captură video - Neatza cu Razvan si Dani / YouTube
Cuprins
  1. Ce studii are Alina Pușcău
  2. Ce a spus Alina Pușcău despre invidiile din modelling

Alina Pușcău, concurentă în actualul sezon Asia Express, are o carieră la nivel internațional în modelling. Pentru aceasta, a plecat de mică în Statele Unite, a făcut multe sacrificii și a înfruntat răutățile colegelor de breaslă.

Ce studii are Alina Pușcău

Alina Pușcău a atras atenția privitorilor de Asia Express nu doar prin frumusețea și performanțele sale, ci și prin micile greșeli de vorbire. De mai multe ori a greșit cuvintele sau chiar a inventat unele noi.

Dar pentru aceasta există o explicație. Alina Pușcău a abandonat școala românească la vârsta de 14 ani și s-a mutat în SUA. Acolo a luat totul de la zero, a studiat actoria și a urmat cursuri de dezvoltare personală. Prin urmare, ea se exprimă mai ușor în engleză decât în română.

Ce a spus Alina Pușcău despre invidiile din modelling

Alina Pușcău s-a stabilit în Los Angeles, a reușit în timp să devină un model de talie internațională și a apărut în numeroase filme de la Hollywood. Totuși, ea a avut parte și de piedici destule, puse chiar de oamenii din breaslă.

„Când intri în lumea asta a modellingului la nivel internațional, ai foarte mult egoism și mândrie. Modelele sunt foarte rele, își pun și piedici ca să nu prindă un contract la Victoria’s Secret. După ce am făcut shootingul cu ei, trebuia să fac campania la ei și să iau contractul lui Gisele Bündchen! Cum? M-a luat să fac surfing. S-a dat prietenă cu mine, am ieșit la mare și m-a lăsat acolo.

Eu nu știam să conduc, a venit cineva să mă ajute. Am întârziat la avion, ei m-au așteptat, așa că mi-au tăiat contractul, au zis că nu sunt profesionistă. Multă lume pare bună, dar când îi cunoști, le vezi caracterul, fetele sunt foarte rele. Am fost foarte naivă. Din cauza naivității, m-am pierdut pe mine”, a spus Alina Pușcău, în urmă cu câțiva ani, potrivit CanCan.

Tags:
Citește și...
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Monden
Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
Monden
Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Monden
Alina Sorescu și Alexandru Ciucu sunt tot „la cuțite”. Ce dezvăluiri halucinante a mai făcut artista: „Simt că este în umbră și mă urmărește”
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Monden
Jurnalista care a avut o relație cu Robert Kennedy Jr. publică scandalul sexual
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Monden
Dan Bittman nu a făcut armata pentru că „mama, fiind medic, a tras ea niște sfori”. În caz de război, „plătesc oricât și fug din țară”, a mai spus artistul
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Monden
Fanii, în delir după pictorialul incendiar al Mădălinei Ghenea: „Fă-mă, Doamne, furtun”. Cum s-a pozat modelul (GALERIE FOTO)
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Monden
Trei luni fără Felix Baumgartner. Mesajul emoționant al Mihaelei Rădulescu: „Ce aventură incredibilă a fost”
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Monden
Mihaela Bilic: „Organismul este mai obosit și mai surmenat decât arată anii din buletin”. Care este rețeta tinereții
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Monden
Ioana și Ilie Năstase, divorț fără partaj. Ce a declarat cea de-a cincea soție a sportivului
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Monden
Secretul Minodorei pentru a se menține la numărul de kilograme dorit. „Trebuie să își înfrâneze pofta”
Ultima oră
22:11 - Bianca Drăgușanu, din nou la estetician! Care este motivul pentru care a fost în cabinetul specialistului, de această dată
22:07 - Călin Georgescu, petiție la CSM. Cere să ia măsuri împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații îi aduce președintelui României
21:26 - Oana Roman, dezvăluiri din perioada în care se simțea neiubită: „Aveam un gol imens”. Ce a declarat vedeta
21:05 - Ciprian Ciucu, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: “Joi va trebui să se discute foarte serios pe acest subiect. Candidatul PNL e posibil să fiu eu” (VIDEO)
20:44 - Femeie de 61 de ani, victima unei escrocherii pe internet. Aceasta a pierdut peste 170.000 de euro. Cum s-a întâmplat totul
20:32 - Ciucu: E un blocaj în coaliție. Bolojan are nervii tari. Dinspre PSD e un atac coordonat. Nu știu dacă lui Grindeanu i-ar conveni să-l tocăm și noi mărunt pe el (VIDEO)
20:13 - O nouă țeapă care a lăsat sute de români fără bani. Ce au descoperit polițiștii
20:05 - Diana Buzoianu, revoltată după adoptarea legii care permite distrugerea ariilor protejate: „Este o rușine!”
19:50 - Cum a murit fiul cel mare al lui Mitică Dragomir: „Dacă există Dumnezeu, de ce nu m-a luat pe mine, care eram un păcătos, și l-a luat pe fiul meu?”
19:42 - Scandalul mobilizării rezerviștilor: De ce au fost chemați de pe o zi pe alta? Explicația MapN: „Nu este dat prea din scurt”