Cum a reacționat Anamaria Ferentz când a aflat că iubitul ei are 7 copii

În vârstă de 48 de ani, Anamaria Ferentz . Fosta solistă a trupei Demmo trăieşte de doi ani o poveste frumoasă de dragoste alături de Douglas, un american care o iubește și o susține în tot ceea ce face.

De curând, aceasta a dezvăluit modul în care și-a cunoscut parterul de viață, dar și cum a reacționat când a aflat că are șapte copii.

Reacția Anamariei Ferentz când a aflat că iubitul ei are 7 copii

De mai bine de 10 ani vedeta și s-a stabilit în Statele Unite ale Americii, acolo unde a luat viața de la capăt. De asemenea, cântăreața și-a găsit liniștea în brațele unui afacerist american, iar de doi ani formează un cuplu.

Se pare că cei doi s-au cunoscut prin niște prieteni comuni, însă vedeta a mărturisit în cadrul unui interviu că a fost reticentă în a-l cunoaște, mai ales când a aflat că are șapte copii.

„Când am auzit că are 7 copii nu am vrut să îl cunosc. Dar cuplul ăsta de prieteni a insistat mult, spunând că este un om super deosebit. Și așa este, un om special. Douglas a avut o viață foarte grea.

Este omul de la care învăț cum să fiu pozitivă în cele mai grele momente, să fiu bună și recunoscătoare în orice situație. Și puterea de muncă a acestui om este ceva ce admir cel mai mult. Îmi aduce aminte mereu de bunica mea, are multe din calitățile pe care ea le avea”, a susținut Anamaria Ferentz pentru .

Ce spune vedeta despre viața alături de iubitul ei și cei șapte copii ai săi

„Copiii nu sunt cu noi tot timpul. Trei dintre ei sunt mari, cu școlile și viețile lor, îi vedem în vacanțe sau sărbători. Ceilalți patru, care sunt între 11 și 15 ani, au nevoie de atenție, educație, disciplină, iubire, ca orice copil.

Când sunt cu noi, în weekend-uri sau vacanțe, încercăm să oferim tot ce putem mai bun, să se simtă în siguranță și iubiți. Eu sunt cea cu educația și structura. Cred că ce îl poți oferi unui copil după iubire, să se simtă în siguranță.

În U.S., din păcate, majoritatea copiilor sunt crescuți de bone și lăsați să facă ce vor iar apoi părinții se miră de ce primesc un email de ziua lor”, a mai precizat Anamaria Ferentz.