Anca Pandrea a suferit a patra operație la ochi: „Am avut o hemoragie. Medicilor le este teamă să nu...”. Cum se simte artista acum

Anca Pandrea a suferit a patra operație la ochi. Artista a făcut o hemoragie în vitros anul trecut, iar de atunci a ajuns de mai multe ori pe masa medicilor pentru ajutor.

Din fericire, artista a mărtusit că se simte bine după cea de-a patra intervenție pe care a suferit-o la ochiul stâng.

Ghinioanele pare că s-au ținut lanț de Anca Pandrea, care s-a operat la ochi pentru a patra oară. Actrița a avut probleme cu ochiul stâng, de care suferă. Vedeta are probleme și cu coagularea sângelui, probleme cu glanda și are și gastrită. În plus, leșina mereu, iar în toamnă a avut și Covid-19.

„Mă simt bine. Este a patra intervenție de acest gen la ochi. Ultima am avut-o în urmă cu o săptămână. Am avut o hemoragie la ochiul stâng și am sunat-o pe doamna Monica Pop. M-a chemat la ea și a zis să îi aduc o trimitere de la medicul de familie. Am fost operată la Policlinica … . Acolo au o sală mică pentru operații.

Din august și până acum, încă mai am sânge în cavitatea retinei. Medicilor le este teamă să nu se împrăștie. Am o doctoriță oftalmolog atât de minunată! Mă sună dacă este ceva și se interesează de sănătatea mea”, a declarat Anca Pandrea, pentru .

Trebuie să aibă grijă să nu îî ajungă ceva la ochi

Văduva actorului Iurie Darie nu trebuie decât să stea liniștită acum și să își ia picăturile de ochi. De asemenea, medicii care i-au făcut intervenția la ochi, i-au mai recomandat să aibă grijă să nu îi ajungă ceva în ochi, nici măcar un fir de praf.

„Dacă îmi iau picăturile prescrise de ei și sunt atentă să nu îmi intre ceva în ochi, atunci lucrurile stau bine. Acum mi-a mai rămas să mai ajung la cardiolog, la medicul … , pe care îl știu încă cu Iura, și să-mi iau rețeta compensată”, a mai declarat Anca Pandrea.