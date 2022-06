Anca Țurcașiu nu mai e singură? Cine i-a furat inima: „Normal, sunt în plină formă, forță și deschisă, absolut!”

Anca Țurcașiu arată de milioane la 52 de ani. Vedeta a strălucit la un eveniment monden, care a avut loc, zilele trecute, la București. Se pare că artista nu știe ce înseamnă kilogramele în plus și lucrează enorm la aspectul său fizic.

Cântăreața a trecut prin mai multe momente complicate și se pare că și-a „reparat” sufletul după o despărțire dureroasă.

„Cu Dumnezeu înainte, cu nădejde, cu răbdare, cu speranță, adică toate lucrurile acestea… timpul este cel care până la urmă vindecă, este singurul medicament. (…) Normal, sunt în plină formă, forță și deschisă, absolut! Toată lumea are nevoie de iubire. Eu spun că nu, dar mai bine să nu spui nu. Depinde și ce aruncă Universul către tine”, a remarcat Anca Țurcașiu pentru .

Anca Țurcașiu și-a vindecat rănile din trecut

Anca Țurcașiu a vorbit deschis despre schimbările în viața personală. Cântăreața spune că este pregătită pentru o nouă aventură amoroasă. Se pare că vedeta și-a refăcut viața și este deschisă pentru o relație.

„Normal că sunt disponibilă. Şi dispusă, şi disponibilă. Cine nu vrea să trăiască iubirea pe pământul ăsta? Mai am timp să nu fiu disponibilă?”, a mărturisit Anca Țurcașiu, acum ceva timp, pentru

Interpreta are 51 de ani și arată de milioane. Femeia investește mult în frumusețea sa. Aceasta are un regim riguros și nu își permită și alte bunătăți.

„Nu am niciun regret. Fiecarea secundă a vieţii mele am gândit-o în circumstanţele acelea, cu mintea de atunci. Deciziile luate, bune sau proaste, mi le-am asumat.

Nu mă mai interesează absolut nimic, eu trăiesc în prezent. Cât despre speranţe, şi cu speranţă de la Dumnezeu, în fiecare zi. Setez ţinte apropiate şi las viaţa să curgă. Nu mai fac proiecţii, de când s-a întâmplat pandemia asta, nu mai are sens”, a precizat Anca Țurcașiu pentru sursa citată.

Anca Țurcașiu, în căutarea partenerului de viață

Vedeta spune că a reușit să ajungă la un echilibru și este foarte fericită. Se pare că artista și-a găsit liniștea și savurează fiecare clipă a vieții.

„Am început să mă simt bine cu mine, să mă regăsesc, să mă descopăr, să mă valorizez. Mai mult decât atât descopăr oameni noi, intru în lumi noi, lucrez, joc de câteva luni de zile în piesa de teatru Rude cu nevastă-mea’, în regia lui Dan Tudor.

Am foarte mulţi prieteni cu care-mi petrec timpul, fac lucruri pe care nu le-am mai făcut . E ca o uşă pe care-am deschis-o: la început am învăţat să respir aerul de-acolo, că nu prea ştiam cum s-o fac, după care am început să adulmec, aşa, nişte arome, iar acum mă bucur foarte tare de tot ce am descoperit nou. E ca un fel de Alice în Ţara Minunilor’.