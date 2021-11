Anda Adam e greu de mulțumit. Ce cadou vrea să primească de la viitorul soț

Anda Adam este în culmea fericirii. Noul iubit a cerut-o în căsătorie. Cei doi au decis să se căsătorească atunci când au fost împreună într-o vacanță.

Unde a fost spus cel mai important „Da”

Anda Adam spune „adio” burlăciei și se căsătorește cu iubitul său. Cei doi au petrecut o vacanță de neuitat în Turcia. Vedeta a fost cerută în Cappadocia.

Partenerul Andei este Yosif Eudor Mohaci. Bărbatul s-a născut la Arad, dar a mai locuit în Elveția și Franța. Acesta are mai multe afaceri și nu încetează să o răsfețe pe logodnica sa. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Anda Adam a recunoscut, recent, pentru ciao, că este pregătită să devină mămică. Concurenta de la „Bravo, ai stil” este foarte fericită alături de viitorul său soț.

„Da, ne dorim și copii, o să vedem dacă de acolo, de sus, o să și primim acest cadou minunat”, a spus Anda Adam.

Cum să o cucerești pe Anda Adam

Blondina spune că are o relație matură, bazată de pe încredere, iubire, familie. Cei doi sunt orientați spre lucruri constructive și își doresc aceleași lucruri.

„Are cei mai frumoși ochi din lume, sunt fascinată de ochii lui albaștri. Iar el a reușit să mă cucerească prima oară cu ochii. Au o culoare și o formă foarte rar întâlnite, am fost fascinată de ochii lui. L-aș compara cu Aquaman. Este un bărbat inteligent, care îmi arată foarte mult că mă iubește, în fiecare zi poate face gesturi mai mici sau mai mari prin care îmi demonstrează iubirea pe care mi-o poartă. Este un bărbat foarte romantic”, a mărturisit blondina pentru sursa citată.

Îndrăgostiții nu vor să organizeze o nuntă pompoasă. Cei doi visează la o ceremonie pe malul mării. Anda planifică să fie desculță, cu o rochie lejeră și foarte simplă. Partenerii încă nu au stabilit data nunții.

Anda Adam, răsfățată la maxim

Interpreta a mai vorbit și despre experiența de la „Bravo, ai stil”. Concurenta spune că și-a dorit mult să se implice în acest proiect, pentru că e pasionată de fashion. Vedeta investește sume uriașe de bani și este adepta brandurilor de lux.

„Participarea mea la acest show îmi completează mult informația mea despre styling corect și am învățat multe în această perioadă! Pentru mine, un om informat e un om mai puternic! Plus că am avut ocazia să pregătesc Gale în care să mă ‘desfășor’ la propriu, că îmi era dor de show, având în vedere că în ultimii 2 ani noi nu am putut avea concerte și mă cam ‘mâncau degetele„, a povestit Anda Adam pentru ciao.

