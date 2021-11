Bianca Drăgușanu nu mai e singură: „Vine dimineața și îmi spune ‘te iubesc'”. Cine i-a furat inima

Bianca Drăgușanu nu încetează să încingă spiritele în mediul online. Blondina a făcut o serie de dezvăluiri. Cuvintele vedetei au stârnit reacții în mediul online.

Bianca Drăgușanu și-a găsit fericirea

Fosta lui Victor Slav crește o fetiță. Sofia este unica fiică a vedetei. Bianca Drăgușanu se dedică mult rolului de părinte și savurează fiecare clipă petrecută alături de micuța sa. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

”Cel mai frumos sentiment pe care îl trăiesc în ultimul an e atunci când vine dimineața și îmi spune ‘te iubesc’. E un sentiment incredibil pe care nu m-am gândit vreodată că o să-l simt. Mă uit la ea și zic ”Doamne, îți mulțumesc”. Ea e bateria mea, viața e ca și marea, nu o interesează dacă știi să înoți sau nu. Ea e colacul meu de salvare”, a povestit Bianca Drăgușanu, în cadrul unui interviu.

Vedeta recunoaște că se topește când aude cuvinte dulci. Sofia îi oferă multă dragoste și fericire. Sofia îi reamintește în fiecare zi cât de mult o iubește și o apreciază. Se pare că cele două se înțeleg de minune.

Cum se menține în formă

În cadrul aceluiași interviu, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre perioada sarcinii. Blondina se consideră o fire hiperactivă și recunoaște că i-a fost greu să se mențină în formă.

”În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea ca eu am avut o sarcină fake și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura XS și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie. Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio poziție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci”, a spus Bianca Drăgușanu, citată de cancan.

Bianca Drăgușanu, dezamăgită de un bărbat

Diva Instagramului a fost implicată, recent, într-un scandal. Vedeta s-a arătat nemulțumită de atitudinea lui Cătălin Măruță. Aceasta spune că nu va mai apărea pe platoul emisiunii „La Măruță”.

Bianca Drăgușanu nu mai vrea să audă nimic despre showul moderat de soțul Andrei. Se pare că blondina a fost deranjată de întrebările puse de celebrul Cătălin Măruță.

„E ultima oară când am fost în emisiunea lui. Fusesem anunțată că e un pervers. Una am stabilit înainte și alta a făcut. Vorbisem cu producătoarea despre ce va fi în emisiune. El a făcut cu totul altceva. Urmărește doar să te pună într-o lumină proastă, se gândește numai la el. Am fost benevol în emisiunea lui, deși eu foarte rar accept asta”, a explicat blondina pentru playtech.

