Andreea Bălan, dezvăluiri despre eșecurile din viața amoroasă. „Am văzut la un moment dat că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire”

Într-un interviu recent, Andreea Bălan a vorbit despre experiențele mai puțin fericite din viața ei amoroasă, ce lecții a învățat și cum crede că relațiile familiale au influențat-o să facă alegerile nepotrivite în trecut.

trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de tenismanul . Însă, de-a lungul timpului, artista nu a fost ferită de decepții în dragoste. Deși a suferit mult, și-a găsit puterea să se ridice și să încerce să înțeleagă de ce face alegeri greșite în ceea ce privește viața sentimentală.

„Nu avem cum să iubim pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi”

Prezentă la o conferință deschisă cu victimele abuzului psihologic, artista a vorbit despre relațiile ei amoroase care nu au funcționat, susținând că, de vină pentru acestea, este „copilăria foarte grea avută cu tatăl său”.

„Nu avem cum să iubim pe cineva, dacă nu ne iubim pe noi, dacă nu ai energia să știi că tu meriți asta. Nu avem cum să respectăm pe cineva, dacă nu ne respectăm pe noi. Femeia trebuie să spună stop, indiferent că are copii sau nu și să ceară ajutor. Din orice situația se poate pleca.

Am avut o copilărie foarte grea. Dar am reușit când am văzut la un moment dat în viață că trăiesc cu invidie și cu mai puțină iubire, că mi se repetă anumite paternuri, anumite lucruri din copilărie pe care nu mi le doresc. Atunci am zis stop, că trebuie să mă conectez cu mine și să văd de ce repet aceleași greșeli, de ce nu atrag oameni potriviți. De ce erau similitudini între acești bărbați, unul, doi, trei, cu tatăl meu. Înseamnă că eu retrăiesc ceva… Și am folosit social-media ca să învăț. Am căutat în mine și am lucrat”, a mărturisit Andreea Bălan, pentru .

Pentru Andreea Bălan, adevărata vindecare emoțională a venit după divorț

Artista a adăugat că s-a vindecat complet abia după divorț, când a înțeles exact ce are de făcut. Ea nu a ascuns faptul și că a apelat la doi terapeuți pentru asta.

„Am fost nu doar la unu, ci la doi terapeuți. Abia după divorț, când am înțeles ce trebuie să fac, m-am vindecat. Și abia atunci am reușit să atrag persoana potrivită”, a mai adăugat Andreea Bălan.

În prezent, chiar dacă are agenda extrem de încărcată, vedeta reușește să-și facă timp pentru a-și însoți iubitul la o parte dintre turneele la care acesta participă.