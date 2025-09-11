Andreea Bălan, mărturisiri despre depresie. Cum privește artista „criza vârstei de 40 de ani”

Andreea Bălan, a făcut declarații impresionante despre depresia care le atinge pe femei, odată cu împlinirea vârstei de 40 de ani.

Deși a împlinit 41 de ani, André” se simte mai tânără ca niciodată, are foarte multă energie și a povestit că a renăscut de când a făcut 36 de ani. Invitată în cadrul unui podcast, Andreea a răspuns multor curiozități pe care oamenii le au.

De ce intră în depresie femeile care împlinesc 40 de ani

Artista a vorbit despre motivul care le împinge spre depresie pe femeile trecut de patru decenii. Potrivit acesteia, nu vârsta este motivul, ci faptul că acestea au anumite decepții, lucruri pe care nu au reușit să le „bifeze”.

„Femeile ajunse la 40 de ani intră depresie din alte motive. Vârsta n-are nicio legătură. Important este cum te simți tu. Eu nu mă simt de 41 de ani, niciodată. Eu sunt pe puțin cu 10 ani mai tânără, și energetic, și spiritual, și din toate punctele de vedere. Și de aceea nu-mi place să-mi spun vârsta. Și Prince zicea, `ai o singură zi de naștere, restul sunt aniversări`, și artiștii care se simt tineri nu-și sărbătoresc ziua de naștere. Iar femeile care după patru decenii intră în depresie, intră în depresie din alte motive. Că poate au ajuns la acea vârstă și n-au bifat niște lucruri sau nu s-au căutat, nu s-au vindecat și au făcut bilanțul”, a declarat Andreea Bălan în cadrul podcastului

Andreea Bălan, despre pattern-urile repetate din viața ei: „Începi să-ți pui întrebări”. Ce a povestit vedeta despre terapie

Cântăreața a povestit cum a ajuns să facă terapie și cât de mult a ajutat-o meditația să se dezvolte la nivel spiritual. Vedeta a precizat că a descoperit această ramură și a devenit pasionată, văzând foarte mulți terapeuți pe Internet.

(n.r. Tu ai bifat tot până la 41?) Mai mult decât credeam și mi-aș fi dorit vreodată, da. (n.r. A rămas ceva ce ți-ai fi dorit și nu?) Nu. Chiar mă gândesc că sunt foarte bucuroasă că am reușit să ating niște etape de spiritualitate și de vindecare, încât următorii 40 de ani, eu sper să trăiesc până la 90 de ani, deci următorii ani să-i trăiesc frumos. M-am redescoperit la 36 de ani după divorț, după stopul cardiac, după ce am dat naștere la doi copii, pentru că am observat că mi se repetă niște pattern-uri și când se repetă, dar cu personaje diferite, începi să-ți pui întrebări și te gândești că…

Căutând pe internet, am dat de tot felul de specialiști și terapeuți care m-au ajutat. Și la un moment dat, când relația mea personală nu mergea bine, am început să caut. Pe Google așa, ca începătorul. Și algoritmul a început să-mi dea tot felul de terapeuți internaționali. Și am început să-i ascult. Și așa mi-am dat seama că ceva este neregulă în relația mea de atunci. Și că undeva se repetă pattern-ul. Și am înțeles că exteriorul este doar oglinda interiorului. Și că trebuie să merg în mine, să caut în mine, în copilăria mea. Și am reușit prin meditație. N-ai cum altfel decât prin meditații. Și să intri în teta și să accesezi subconștientul. Și am realizat că degeaba gândim noi aici la conștient. Și vorbim și fac terapie. Făceam deja terapie de vreo 10 ani. Dar la terapie mergi de la conștient la conștient și discuți așa, în 3D. Trebuie să intri să vezi ce e dedesubt și trebuie să ai de vorbă cu copilul interior. Și am avut 2 ani în care meditam dimineața și seara câte o oră cel puțin. Am început cu meditații ghidate. Pentru că la început nu poți să te așezi așa și auzi un pian și nu știi unde să te duci. Și am ascultat niște meditații ghidate în limba engleză. Că sunt mai evoluate, cumva, de specialiștii din străinătate. Conexiunea cu copilul interior. Și tot căutând, repet, pe YouTube, pe Instagram, am dat de tot felul de autori”, a mai spus vedeta.