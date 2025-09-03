B1 Inregistrari!
Andreea Bălan spune lucrurilor pe nume. Ce a deranjat-o la Viviana Sposub cât timp a avut o relație cu George Burcea: „Era o victimă a insistențelor lui”

03 sept. 2025, 10:26
Andreea Bălan. Sursa foto: Captură video - Despre Femeie cu Mihaela Tatu / YouTube

Invitată recent în cadrul unui podcast, Andreea Bălan a vorbit despre cum a fost viața ei ca mama după despărțirea de tatăl copiilor ei, George Burcea, dar și ce a deranjat-o la Viviana Sposub cât timp vedeta de la ProTV a fost într-o relație cu actorul.  

Cuprins:

  1. Ce a deranjat-o pe Andreea Bălan la Viviana Sposub
  2. Cum a reușit Andreea Bălan să treacă peste divorțul de George Burcea

Ce a deranjat-o pe Andreea Bălan la Viviana Sposub

Andreea Bălan a vorbit deschis despre perioada care a urmat după divorțul de George Burcea și acele aspecte din relația actorului cu Viviana Sposub care au deranjat-o. Deși a considerat nepotrivit ca Viviana să posteze imagini cu fetițele sale, Ella Maya și Clara Maria, cântăreața este de părere că vina îi aparține exclusiv lui George Burcea, care nu doar că a permis să se întâmple asta, dar a și încurajat publicarea fotografiilor.

„Ele au fost și sunt victime colaterale (partenerele foștilor ei iubiți – n.red.). Greșeala întotdeauna este la bărbat. Ele pur și simplu erau angrenate. De exemplu fosta tatălui fetițelor mele publica poze cu fetițele mele, mă deranjau lucrurile astea la un moment dat. Dar ea era doar o victimă a insistențelor lui. Greșelile fundamentale sunt la bărbat, nu la femeile care au fost în viețile lor la vremea respectivă”, a mărturisit Andreea Bălan, în podcastul „Despre femeie cu Mihaela Tatu”, potrivit Libertatea.

Cum a reușit Andreea Bălan să treacă peste divorțul de George Burcea

Pentru Andreea Bălan, perioada de după divorțul de George Burcea a venit cu multe provocări, inclusiv aceea de a-și crește fiicele singură. Artista mărturisește că a încercat să își descarce sentimentele negative intendând mai multe procese fostului ei soț. Ulterior, și-a dat seama că cele mai importante din această ecuație sunt fetelei ei, iar ele au nevoie de echilibru, chiar dacă părinții s-au separat.

„Durerea este foarte mare în momentul în care tu ca femeie te separi, divorțezi. La început bărbații par implicați.

Mai târziu, când se liniștesc apele, tot greul cade pe mamă. Mama rămâne cum poate să crească copiii. În primă fază te simți abandonată și există această furie, și el are furie și tot așa. Eu am început cu procese, dar am înțeles, prin meditație și vindecare, că fetițele mele sunt jumătate eu, jumătate tatăl lor, și eu trebuie să accept această jumătate.

Dacă o resping înseamnă că-mi resping copiii. Eu l-am ales să fie tatăl copiilor mei și trebuie să-l accept așa cum e. Am renunțat la procese și am încercat să fac o relație cât de cât echilibrată. Clar că nu-mi convin multe.

Și de-a lungul timpului nu a fost un tată foarte implicat, dar încerc pe cât posibil eu să le dau impresia fetițelor că totul este bine și că tatăl lor le iubește. Tot timpul le spun, mami te iubește, tati te iubește. Ele trebuie să crească cu ideea că sunt iubite și merită tot ce e mai bun”, a mai povestit artista.

