Andreea Bănică a răbufnit pe Instagram: „Oare de ce în alte țări oamenii pot fi civilizați?”

Andreea Bănică este una dintre cele mai iubite și apreciate vedete din showbizul autohton. Artista vorbește deschis despre ceea ce i se întâmplă în viața personală. Fanii o urmăresc și o susțin cu mesaje calde și înduioșătoare. Aceasta a povestit despre o experiență neplăcută, prin care a trecut recent.

Andreea Bănică, cu nervii la pământ

Cântăreața a ieșit în parc cu fiul ei, iar ceea ce s-a întâmplat a scos-o din sărite, Vedeta a răbufnit pe Instagram.

”Eram și eu fericită cu copilul în parc și am călcat într-un rahat. Măi, fraților, nu vă mai lăsați câinii să facă așa, luați pungă, măturică, ceva, orice, și adunați-vă rahații. Mi-am luat adidași noi și am călcat în… Superb, ideal! Ce nervi am! Oare de ce în alte țări oamenii pot fi civilizați?

Ce pot să mai spun? Sunt fără cuvinte! Pe de altă parte, , însă umblăm prin rahat. Am și pe blugi, și pe mână, miros toată a rahat”, a afirmat Andreea Bănică pe rețelele de socializare.

Vezi această postare pe Instagram

Andreea Bănică, proiecte de viitor

Andreea Bănică este una dintre cele mai sexy vedete din showbizul românesc. Interpreta arată de milioane și are o siluetă de invidiat. Femeia se poate lăuda cu forme perfecte și un ten neted. Artista spune că , dar se gândește să apeleze la ajutorul specialiștilor.

„Nu am făcut nicio operație estetică, deși mă gândesc. Mă dau foarte tare cu ruj pe lângă, ca să am buza cât mai mare, dar pe viitor îmi doresc și eu buze mai mari și îmi doresc o ridicare de sâni pentru că înaintez în vârstă”, a spus Andreea Bănică, pe Instagram.