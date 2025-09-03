Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”

Andreea Marin a mărturisit că a 5 kilograme din cauza unei , însă acum se simte mai bine.

Cum se simte după despărțire

De ce a slăbit

Andreea Marin a mărturisit că luna trecută s-a confruntat cu Covid. Aceasta a slăbit 5 kilograme, însă acum se simte mult mai bine. Ea și-a recăpătat puterile, conform .

„Luna trecută am avut Covid, am slăbit 5 kilograme. Un mic Covid m-a adus din vacanță cu 5 kilograme în minus. A fost mai neplăcut! 5 kilograme în minus, au fost la fix!”, a povestit aceasta.

Andreea Marin a vorbit și despre despărțirea de fostul ei partener de viață, Adrian Brâncoveanu.

„Sunt sentimental liniștită, sunt foarte bine acum! Nu trebuie să fie cineva, trebuie să fii tu liniștită! Iar deciziile pe care le-am luat, le-am luat în cunoștință de cauză”, a declarat ea, în cadrul emisiunii „Exclusiv VIP cu Cristi Brancu” de la Prima TV.

„Sunt foarte matură și foarte asumată în ceea ce fac! Nu am nimic extraordinar de spus!”, a adăugat Andreea Marin.