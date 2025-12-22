La împlinirea a 51 de ani, Andreea Marin trăiește un amestec de sentimente dintre cele mai profunde. Vedeta a povestit că acest ultim an a fost pentru ea cel mai dificil din ultimul deceniu, fapt care și-a pus amprenta asupra sănătății sale. Cu fiica ei plecată la studii în SUA, Andreea Marin e măcinată de un dor profund. Totuși, în curând, Violeta se va întoarce acasă pentru sărbători. „Zâna” a mai anunțat că va marca și această zi de naștere tot dăruind.

Ce a spus Andreea Marin despre dificultățile ultimului an

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc “instagramabil” și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul.

Da, anul acesta a fost și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva. De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu si fiica mea am fost nevoite să fim si în ziua majoratului sǎu, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar in această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ. Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și o visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor…” a scris vedeta,

Ce-i dă speranță Andreei Marin

În plus, cu puterea dată de la Dumnezeu, Andreea Marin e încrezătoare că va depăși obstacolele viitoare, rămânând același om cu valori sănătoase.

„Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sǎmânțǎ: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mǎ pǎrǎsește nicicând. Prețuiesc viața așa cum e, surprinzǎtoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment… E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu.

În anul 51 din destinul meu, promit să rămân același om cu sănătoase valori, să păstrez neschimbat acest suflet solar, să clădesc, să iubesc și să sper. Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu!♥️

P.S. Obișnuiesc, de ziua mea, să nu aștept cadouri, ci să dăruiesc. Anul acesta, am simțit să pun la cale o zi ca un dar special, despre care vă voi povesti, în cuvinte și imagini impresionante, în această seară. Pe curând!”, a mai scris Andreea Marin, pe Facebook.