Andreea Marin, mărturisiri despre fiica ei, Violeta: „Am văzut că este descurcăreață”

Andreea Marin, cunoscută drept „Zâna Surprizelor”, este una dintre cele mai . De-a lungul carierei, a fost nu doar prezentatoare de televiziune, ci și ambasador al unor campanii sociale, promotor al educației și al sănătății, dar și o voce puternică atunci când vine vorba de valori și familie. Dincolo de cariera sa strălucitoare, Andreea Marin este și o mamă dedicată. Fiica sa, Violeta Bănică, rezultată din mariajul cu artistul Ștefan Bănică Jr., este centrul universului său și motivul pentru care, adesea, vedeta își exprimă cele mai sincere emoții.

Recent, Andreea Marin a fost prezentă în platoul emisiunii „Viața fără filtru”, unde a făcut o serie de dezvăluiri emoționante despre viața personală și despre fiica ei, Violeta. Vedeta a vorbit despre planurile de viitor ale acesteia, despre cum a trăit plecarea ei în America și despre lecțiile de viață pe care le transmite mai departe.

Cum a trăit Andreea Marin plecarea fiicei sale în America

Deși este una dintre cele mai apreciate vedete din România, Andreea Marin nu își ascunde latura sensibilă atunci când vine vorba despre copilul său. Fiica sa, Violeta, a plecat peste Ocean pentru a-și continua studiile .

Pentru Andreea, separarea a fost un moment extrem de dificil, pentru că obișnuiau să petreacă mult timp împreună și să împărtășească fiecare experiență.

Intenționează Violeta Bănică să rămână în America

Una dintre întrebările firești este dacă Violeta are de gând să rămână definitiv în Statele Unite. Răspunsul oferit de mama ei a fost unul clar: nu. Chiar dacă experiența americană îi oferă oportunități extraordinare, planurile tinerei nu includ stabilirea acolo pe termen lung.

Andreea Marin a explicat că fiica ei privește , de învățare și de maturizare, dar se gândește să își construiască viitorul mai aproape de casă. Pentru vedetă, această decizie a adus o alinare, pentru că distanța dintre ele nu va fi permanentă.

Cât de descurcăreață este Violeta de una singură

În cadrul interviului, Andreea Marin a povestit că, odată ajunsă în Statele Unite, fiica ei a demonstrat o maturitate surprinzătoare. Procesul de acomodare într-o țară străină nu este deloc ușor, însă Violeta a făcut față cu brio provocărilor.

„Am văzut că totul se aranjează, am văzut că este descurcăreață. Atunci când ceva nu era bine sau nu reușeam să dibuim imediat (…) Am văzut-o că e descurcăreață și asta mi-a dat încredere că și fără mine, și după plecarea mea, ea se va descurca, indiferent că lucrurile nu sunt perfecte”, a declarat Andreea Marin, notează .

Această capacitate de adaptare a făcut-o pe Andreea Marin să fie mai liniștită. Ea știe acum că fiica sa are resursele interioare necesare pentru a face față singură, departe de familie.

Ce rol a avut tatăl Andreei Marin în formarea ei

Pe lângă povestea fiicei sale, Andreea Marin a deschis și un alt capitol emoționant: cel al relației cu tatăl său. Vedeta a mărturisit că acesta a fost un adevărat stâlp al familiei, un om puternic, plin de determinare, care i-a insuflat încredere și curaj.

„Tata era un om puternic, așa îl vedeam eu, ca un stâlp al familiei, pe care noi ne sprijineam cu adevărat. El era foarte încrezător că orice își pune în minte va reuși. Apoi, această determinare a lui ne-a împrumutat-o și nouă, copiilor săi”, a povestit Andreea Marin.

Moștenirea pe care tatăl său i-a lăsat-o nu a fost una materială, ci una spirituală: încrederea de sine și puterea de a merge înainte.

Aceleași valori, aceleași principii, Andreea Marin le-a transmis mai departe fiicei sale, Violeta. Iar acum, faptul că într-o țară străină este dovada clară că lecțiile de viață au dat roade.