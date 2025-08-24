Andreea Marin a împărtășit cu fanii ei bucuria, dar și emoția de a-și vedea , acolo unde va studia la Universitate Cornell. Vedeta a postat mai multe imagini din campusul studențesc, inclusiv din camera în care va sta Violeta pe perioada studiilor.

Ce a spus Andreea Marin despre eforturile fiicei sale pentru a studia la Cornell

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților. Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile.

Totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a transmis Andreea Marin, în online.

Ce a spus Violeta Bănică despre începutul ei de carieră în SUA

Violeta Bănică de curând că își dorește să aibă „un start nou” în SUA.

„Sunt destul de anxioasă, am emoții mare, dar am și un entuziasm mare. Vreau să văd cum e să am un start nou, să văd cum e să nu fii fiica cuiva, dar îmi iubesc părinții, familia, școala pisica, îmi e silă să plec… Părinții mi-au spus să îi sun la orice problemă, dar și să fiu responsabilă și să nu fac tâmpenii, pentru că sunt etape în viață și ai tot timpul din lume să experimentezi, să o iei ușor și treptat. Dintre ei doi, mama cred că își face mai multe griji”, a mai spus Violeta.