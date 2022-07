Andreea Raicu a rămas fără haine! Ce i s-a întâmplat în Grecia?

Andreea Raicu a avut parte de surprize mai puțin plăcute. Vedeta a plecat în concediu ca să se relaxeze sub razele soarelui, însă a fost nevoită să treacă prin momente grele. Bagajul prezentatoarei s-a pierdut. Femeia a rămas fără haine. Totuși, Andreea a preferat să se bucure de vremea frumoasă și de fiecare clipă a concediului. Acesta a venit cu câteva sfaturi pentru urmăritorii săi.

Andreea Raicu a avut parte de surprize neplăcute

„E deja a cincea zi din cele 8 și nici urmă de bagaj. Am scris acest mesaj pentru ”, a transmis Andreea, făcând referire la problemele actuale legate de călătoriile cu avionul.

„Din cauza nebuniei din aeroporturi, m-am gândit să îmi iau un bagaj de mână ceea ce a stârnit hohote de râs din partea prietenilor mei pentru că eu obișnuiesc să “travel light”. (…) Mi-am luat lucrurile esențiale în cazul în care îmi întarzie bagajul o zi”, a scris Andreea Raicu pe rețelele de socializare.

Andreea Raicu, sinceră ca niciodată

Pierderea bagajului i-a arătat că de fapt, vedeta nu are nevoie de multe haine. Andreea Raicu a fost nevoită să improvizeze și a avut un concediu reușit. Bloggerița a înțeles că poate să se adapteze situațiilor mai puțin plăcute și să vadă .

„Sfatul meu este să vă luați un bagaj de mână cu câteva haine și creme. Deși mi-am făcut un bagaj mare, am realizat de cât de puțin avem nevoie. We can adapt to anything. (…)

„În rest, numai părți bune: mă hotărăsc foarte repede cu ce mă îmbrac, e super ordine în cameră, plus că bagajul îl voi face în 5 minute la plecare!”, a glumit Andreea Raicu.