Antonia, despre cele mai dificile momente prin care a trecut de-a lungul timpului: „Au fost multe răutăți gratuite, dureroase și nefondate”

După 10 ani de relație, Antonia încă primește complimente emoționante de la iubitul ei, Alex Velea, căruia i-a dăruit doi copii și alături de care formează un cuplu de invidiat.

Artista a vorbit, într-un interviu acordat recent, despre aceste clipe speciale, dar și despre momentele dificile din viața ei.

Antonia a povestit despre cele mai dificile momente din viața ei

Antonia este, cu siguranță, una dintre cele mai frumoase femei din România și nu e de mirare că este răsfățată din plin de iubitul și tatăl celor doi fii ai ei, Alex Velea, care nu uită să-și complimenteze partenera de viață chiar și după un deceniu de relație.

Cu toate acestea, carismatica artistă mărturisește că a trecut și prin momente dificile în viața ei. Într-un interviu pentru , Antonia vorbește deschis despre toate acestea, făcând confesiuni atât despre viața de artist, cât și despre cea de familie.

La 33 de ani și după ce a devenit mamă de trei ori, Antonia este încă pe un loc fruntaș în topul celor mai frumoase femei din România. Nu doar fanii au grijă să-i arate artistei aprecierea lor, ci și partenerul ei de viață, care nu se ferește față de ea nici în social media… Însă, din păcate, în ciuda vieții perfecte pe care o are, cântăreața a trecut și prin greutăți de-a lungul timpului.

Întrebată, în cadrul interviului, care este cel mai frumos compliment pe care l-a primiit de-a lungul timpului, Antonia a răspuns: „Complimentele frumoase pe care le primesc, în afară de cele legate de frumusețe, care mă fascinează, sunt cele de la oamenii care îmi spun că le plac umorul meu, personalitatea mea”. În ceea ce privește complimentele primite de la partenerul de viață, artista a adăugat: „Alex îmi spune că sunt prea bună pentru lumea în care trăim și mă apreciază că sunt blândă și o mamă super”.

Legat de cel mai greu moment din viața ei, dar și cel mai frumos, artista a mărturisit că: „Au fost multe momente dificile, dar vreau să cred că am devenit mai puternică odată ce le-am depășit. Unele, desigur, au lăsat urmări și încerc să mă vindec. Cele mai frumoase momente din viața mea au fost, cu siguranță, nașterea celor trei copii ai mei: Maya, Dominic și Akim”. De asemenea, artista a mărturisit că ceea ce a deranjat-o cel mai mult de-a lungul timpului, a fost faptul că „au fost multe răutăți gratuite, dureroase și nefondate, fără să fie bazate pe adevăr, multe jigniri”.

Antonia, despre secretele frumuseții sale

În cadrul aceluiași interviu, Antonia a povestit și despre stilul ei de viață și cum se menține mereu în formă. Legat de preferințele culinare, artista a mărturisit: „Îmi place mult să mănânc fast-food, dar știu că nu e bine. Așa că mă bucur și mă simt norocoasă că îmi plac legumele, pe care le combin cu carne”. De asemenea, aceasta a spus că nu ține o dietă anume. „Dietă e mult spus, am doar grijă să mănânc ce e corect și ce funcționează pentru a fi sănătoasă și a susține antrenamentele pe care le fac. Evit dulciurile și carbohidrații”.

În ceea ce priește trucurile de frumusețe, Antonia a spus că: „Nu am trucuri anume, merg la sală, mă antrenez împreună cu Alexandru pentru a mă menține în formă, merg la tratamente cosmetice pentru ca tenul meu să fie curat și hidratat, folosesc produse adecvate tipului meu de ten, mă hidratez, am grijă ca întotdeauna să mă demachiez și, desigur, e important să am grijă la alimentație”.

Antonia a avut un moment de vulnerabilitate și li s-a adresat deschis fanilor pe Instagram despre lucrurile care o fac fericită. Vedeta spune că a simțit, la un moment dat, că nu aparține niciunei lumi, nici celei din România, nici celei din America, unde a stat aproape 12 ani.

Cântăreața le-a spus fanilor că adesea este criticată pentru faptul că se adresează în limba engleză pe Instagram și că este greșit, pentru că este româncă. Totuși, Antonia recunoaște cu modestie că, deși nu este cel mai mare artist internațional, are destul de mulți followers din alte țări din lume.

Antonia admite că în State, dar și în România atunci când a revenit, pentru că îi era greu să se exprime în limba română, deși înțelegea ce i se spune.

„Am multe de spus și mi-aș dori să mă exprim mai des, dar e evident că în engleză îmi este cel mai ușor. În limba română însă mă blochez, de aceea nu vreau să merg la TV, în podcasturi, simt că nu mă voi exprima corect, mă ia anxietatea, devin timidă. Această reacție vine din traume, din tot ce mi s-a spus până acum: ‘ești proastă, nu știi să vorbești. De multe ori îmi spun, cine vrea să mă înțeleagă, o va face, cine vrea doar să haterească, tot o va face”, a spus Antonia.

În ceea ce privește muzica, Antonia se bucură de toată susținerea fanilor, dar simte că uneori nu își găsește locul, este o luptă continuă de a-și găsi direcția muzicală potrivită și a-și consolida poziția în industria muzicală din România, dar și de a-și face un loc în industria muzicală internațională.