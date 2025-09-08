Au scris istorie, însă nu s-au suportat niciodată: „Toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului”. Despre ce actori este vorba

Un românesc de dragoste care a scris istorie i-a avut protagoniști pe doi care nu s-au suportat niciodată, de fapt, deși fanii credeau că au o relație și în afara platoului de filmare.

Teodora Mareș și Adrian Păduraru au strălucit în filmul „Declarație de dragoste”, însă, în realitate, aceștia nu se înțelegeau.

Actorii au mărturisit, după mulți ani, că între ei exista o tensiune permanentă.

„Nu ne suportam la vremea aceea. Era o oarecare țâfnă între noi. În pauzele de la filmări nu ne vorbeam, ne ignoram”, povestea Adrian Păduraru în 2017, la lansarea filmului „Coborâm la prima”, conform .

„Dacă lumea a crezut într-o poveste de dragoste dincolo de scenariul din film, atunci poate că a fost doar meritul jocului nostru de pe micile ecrane. Când repetam, fiecăruia i se părea că celălalt nu face exact ceea ce trebuie…”, mai spunea acesta.

„Am glumit mereu spunând: Uite, asta e dovada talentului – că toată lumea a crezut că suntem împreună și în afara filmului! Dar, între timp, ne-am maturizat fiecare, am luat distanță de acele lucruri”, a mai spus Păduraru.

„Știu eu ce era atunci? Concurență, orgoliu, habar n-aveam ce Dumnezeu aveam de împărțit. Eram niște puști. Teodora e mai mică decât mine, dar băieții sunt, în general, mai necopți decât fetele, așa că eu eram ăla mai >”, a adăugat el.

Cei doi actori, după filmări, timp de 32 de ani, nu și-au mai vorbit deloc. Cu toate acestea, după ani de zile, ei au reușit să lase orgoliile vechi și s-au împăcat.