Aurel Pădureanu, din nou în doliu. A murit sora artistului: „Nu mai am lacrimi să plâng”

Aurel Pădureanu este din nou în doliu. La șase luni de la moartea Corneliei Catanga, artistul a postat un mesaj pe rețelele de socializare. Sora acestuia, în vârstă de 75 de ani, s-a stins din viață după o luptă grea cu o boală incurabilă.

Doliu în familia lui Aurel Pădureanu, la 6 luni de la moartea Corneliei Catanga

„Nu mai am nici lacrimi să plâng. Sunt copleșit de durere, după moartea Corneliei, ființa care mi-a fost cea mai dragă din lume, tovarășul meu de viață și de scenă, o altă lovitură cruntă s-a abătut asupra familiei mele. Azi dimineață, la orele 5:30, a încetat din viață surioara mea scumpă și dragă. Singura ființă care după moartea Corneliei a fost alături de mine. Și mă suna în permanentă și îmi spunea mereu: Ea era, ca vârstă, cea mai mare dintre toți”, a scris Aurel Pădureanu pe rețelele sociale.

„Mă simt extrem de trist și supărat în sufletul meu, gândindu-mă că am rămas singur. Nici ceilalți doi frați ai mei nu mai sunt. Nu am să te uit niciodată, surioara mea scumpă și dragă, așa cum nu am uitat-o nici pe Mariana, nici pe Titi, ceilalți doi frați ai mei. Veți rămâne toți 3 în sufletul meu și nu am să vă uit câte zile voi mai avea și eu de trăit. Noi facem parte dintr-o familie, cu un nume emblematic de artiști, care și-au înscris numele în nemurire. Dar tu ai fost singura care m-a iubit cel mai mult. Drum lin către stele, surioara mea! Și bunul Dumnezeu să aibă grijă de sufletul tău frumos și blând, iar drumul să-ți fie presărat numai cu flori. Nu am să te uit toată viața mea”, a mai scris artistul.

Sora lui Aurel Pădureanu va fi condusă pe ultimul drum marți, 5 octombrie.

Artista a murit la vârsta de 63 de ani

În urmă cu șase luni, soția lui, Cornelia Catanga, a murit. Cornelia Catanga suferea de mai multe probleme de sănătate, care se pare că au agravat evoluția COVID-19. De atunci, artistul nu-și mai poate reveni.

Artistul a trecut prin momente dificile. A rămas fără casa în care locuia cu regretata lui soție și a fost nevoit să se mute cu chirie.

Se descurcă foarte greu și mărturisește că toată lumea l-a părăsit. Nu mai are nici evenimente și nici prieteni la care să apeleze.

”Am pierdut casa la bancă, stau cu chirie, nu m-a ajutat nimeni, absolut nimeni. Asta este, stau cu chirie și mă mut dintr-o casă în alta. Mai merg la cântări, dar multe s-au amânat pentru la anul.

(…) Lupt să fiu sănătos, ca să-mi ajut familia și să fiu alături de Alexandru. Asta a fost și dorința Corneliei, nu ar fi vrut să ne vadă pe noi distruși. Dorința mea supremă este să organizez un festival, Cornelia Catanga, pentru că atâta lume care trebuia să vină la moartea ei, să vină la acest spectacol. Cu bilete, ca să pot să stau civilizat și să-mi duc bătrânețea liniștit”, a mărturisit, recent, Aurel Pădureanu, potrivit cancan.ro.