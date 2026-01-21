Carmen Grebenișan a dezvăluit că a ajuns în pragul depresiei după ce a devenit mamă. Acum trei luni, influencerița un .

Cum s-a simțit Carmen Grebenișan după naștere

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest. (…)

Acum mi-am dat seama că și dacă am patru ore pe zi, pentru că m-a ajutat o prietenă vreo săptămână, am reușit să-mi revin puțin psihic. Acolo e buba. Hormonii ăștia te dau peste cap și ai impresia că e mai rău totul decât e”, a spus vedeta, pentru

„Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul”

Carmen Grebenișan a mai susținut că acum are mare noroc pentru că mama ei o ajută, iar în curând va sosi și o bonă.

„Acum a venit mama, e de o săptămână aici și ne ajută, și urmează să vină și bona, și cu siguranță se vor schimba foarte mult lucrurile. Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul, îți sacrifici total toată viața. Nu zic că nu trebuie să stai cu copilul, doar că, dacă vrei să faci în continuare lucrurile care te reprezintă, atunci ar trebui să accepți ajutorul. E esențial să ai ajutor. Nu e greu să-l crești, dar nu mai ai timp nici să mergi la toaletă, acesta e adevărul”, a mai afirmat influencerița.

Carmen Grebenișan a mai spus că o ajută și partenerul ei, dar deocamdată copilul e mic, așa că e foarte dependent de ea, mai ales că este alăptat.