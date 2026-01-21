B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)

Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)

Traian Avarvarei
21 ian. 2026, 14:08
Carmen Grebenișan, în pragul depresiei după naștere: „Nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul” (FOTO)
Carmen Grebenișan a vorbit despre provocările vieții de mamă. Sursa foto: Carmen Grebenișan / Facebook
Cuprins
  1. Cum s-a simțit Carmen Grebenișan după naștere
  2. „Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul”

Carmen Grebenișan a dezvăluit că a ajuns în pragul depresiei după ce a devenit mamă. Acum trei luni, influencerița a născut un băiețel.

Cum s-a simțit Carmen Grebenișan după naștere

„E puțin mai greu, am subestimat zona asta. La început am fost foarte bine, în prima lună e totul nou, îți dedici 100% din timp copilului, dar după mi-am dat seama că, în momentul în care aș vrea să revin la activitatea mea veche, nu reușesc și am avut o stare care ducea spre depresie. Am început să plâng în fiecare zi, mi-am dat seama că nu am nicio șansă să mai fac altceva, deși viața mea era bună în rest. (…)

Acum mi-am dat seama că și dacă am patru ore pe zi, pentru că m-a ajutat o prietenă vreo săptămână, am reușit să-mi revin puțin psihic. Acolo e buba. Hormonii ăștia te dau peste cap și ai impresia că e mai rău totul decât e”, a spus vedeta, pentru SpyNews.

„Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul”

Carmen Grebenișan a mai susținut că acum are mare noroc pentru că mama ei o ajută, iar în curând va sosi și o bonă.

„Acum a venit mama, e de o săptămână aici și ne ajută, și urmează să vină și bona, și cu siguranță se vor schimba foarte mult lucrurile. Mi se pare că nu ești o eroină dacă stai singură să-ți crești copilul, îți sacrifici total toată viața. Nu zic că nu trebuie să stai cu copilul, doar că, dacă vrei să faci în continuare lucrurile care te reprezintă, atunci ar trebui să accepți ajutorul. E esențial să ai ajutor. Nu e greu să-l crești, dar nu mai ai timp nici să mergi la toaletă, acesta e adevărul”, a mai afirmat influencerița.

Carmen Grebenișan a mai spus că o ajută și partenerul ei, dar deocamdată copilul e mic, așa că e foarte dependent de ea, mai ales că este alăptat.

Tags:
Citește și...
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Monden
Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Monden
Cătălin Crișan, prima reacție după ce a stârnit îngrijorare: „Contează cum arăt? Contează ce vă transmit și o fac din suflet pentru voi, românii mei” (VIDEO)
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Monden
Iulia Albu, factură astronomică la gaze: „Oare este o glumă?”
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
Monden
Odată cu Cătălin Măruță, și ea a părăsit Pro TV. După doi ani de emisiune, a rămas fără job
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Monden
S-a aflat suma exactă. Câți bani a primit Nicolae Lupșor de la Pro TV pentru cele 3 săptămâni petrecute la Desafio
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Monden
Surpriză! Primul cuplu de la Desafio! Cum au fost surprinși cei doi concurenți
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Monden
Lidia Buble și Horațiu Nicolau: Copil și nuntă cu iubitul cu 30 de ani mai mare decât ea
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Monden
Reacția șocantă a lui Năstase despre fiica sa adoptiva: „Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei”
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Monden
Ce îi leagă în realitate pe Bebe Cotimanis și Carmen Tănase. Secretul, dezvăluit de marele actor
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Monden
Surpriză uriașă pentru Anca Țurcașiu în vacanță: Cu ce vedetă s-a întâlnit pe plaja din Thailanda
Ultima oră
14:59 - Vortexul polar revine în România. Până când vom avea ger
14:56 - Autoritățile chineze folosesc polițiști roboți pentru dirijarea traficului. Cum funcționează și ce rol joacă în viitorul ordinii publice (VIDEO)
14:52 - Acordul Mercosur a fost blocat de Parlamentul European. Ar putea intra în vigoare abia peste un an (VIDEO)
14:47 - Tânăr venit din Bârlad, prins cerșind în Iași: s-a ridicat din scaunul cu rotile în fața polițiștilor
14:41 - Guvernatorul Californiei, sfat pentru UE în relația cu Trump: „Loviți-l la figură!” (VIDEO)
14:32 - Cu cât se vând în 2026 vechile carnete CEC? Mulți români încă le au acasă
14:12 - Planuri pentru un aeroport modern în apropierea Bistriței. Unde ar putea fi amplasată investiția strategică din Bistrița-Năsăud (FOTO)
14:11 - Nou-născut, găsit fără viață într-o geantă. O româncă este căutată de autorități
13:59 - Localitatea unde impozitele au crescut de 30 de ori: „Anul ăsta au venit 13.000 de lei. De unde să-i am?”. Localnicii revoltați s-au dus peste primar
13:38 - Irina Columbeanu, distracție în New York cu mama sa, de ziua ei de naștere. Mesajul emoționant transmis de Monica Gabor (VIDEO, FOTO)