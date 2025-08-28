Carmen Tănase, dezvăluiri despre propunerea primită din partea PRO TV: „În ziua aia nu s-a putut discuta cu mine”. Cum a reacționat marea actriță

Carmen Tănase, una dintre cele mai mari actrițe ale teatrului românesc, a făcut dezvăluiri, la scurt timp după ce s-a aflat că va fi

Vestea că a venit ca un trăsnet pentru fanii show-ului de talente. Totuși, supărarea nu a durat mult, căci la scurt timp, producția a dezvăluit cine va fi cea care îl va înlocui.

Cuprins:

Cum a primit Carmen Tănase propunerea de a fi jurat la „Românii au Talent”

Cum a reacționat fiul ei când a auzit vestea

Carmen a declarat că aștepta de foarte mult timp acest moment. Faptul că va sta la masa juriului este un vis împlinit, deoarece de ani de zile își dorea să ocupe un loc acolo.

Vedeta a povestit că a fost mai mult decât bucuroasă să primească această propunere, ba mai mult, în ziua în care a fost contactată era „pe norișori” de fericire și emoție.

„Nu că am acceptat…De când aștept eu să se întâmple asta. Mi-am dorit foarte mult asta, de ani de zile. Într-o bună zi a venit propunerea și nu mi-a venit să cred. M-am lipit de tavan, am țipat de bucurie, iar în ziua aia nu s-a putut discuta cu mine, că eram pe norișori, în lumea mea. Acum mi-a trecut acel entuziasm nebun, dar am în continuare niște emoții de nu pot să vă explic”, a declarat Carmen Tănase pentru

Cum a reacționat fiul ei când a auzit vestea

Întrebată cui i-a dat vestea cea mare, actrița a dezvăluit că nu a apucat să vorbească cu cineva anume, însă fiul ei, Tudor, a știut despre acest lucru. Băiatul a felicitat-o, în stilul său caracteristic.

„Nu am apucat să sun pe nimeni acum, dar băiatul meu a știut. El e însă mult mai reținut decât mine, nu e așa de expansiv. A zis: ‘Bravo, domnule’. V-am spus, mi-am dorit enorm să ajung aici. Stăteam pe canapea, în fața televizorului, mă uitam la Românii au Talent, și mă gândeam: ‘Ce ciudă îmi e (râde) că nu sunt acolo. Mie ce îmi lipsește, domnule, eu de ce nu sunt acolo?”, a adăugat actrița.