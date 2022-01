Carmen Tănăse, revoltată de factura la gaze: „Gluma se îngroașă din ce în ce mai tare. Vor să ne transforme pe toți în asistați social”

Carmen Tănase este una dintre cele mai îndrăgite actrițe din lumea teatrului românesc. Artista s-a alăturat vedetelor care au criticat majorarea tarifelor la gaze.

Celebra actriță a mărturisit că mama ei are 90 de ani și nu poate să facă fața cheltuielilor. Vedeta este nevoită să se implice în plata facturilor la gaz, pentru că mama acesteia nu poate să-și permită acest lucru. Femeia are o pensie de 1.300 de lei pe lună. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

Gluma se îngroașă

Carmen Tănase este șocată de suma pe care a văzut-o pe chitanța la gaz. Vedeta poate să ajungă în pragul infarctului din cauza plăților uriașe. Actrița este convinsă că românii se vor revolta și nu vor mai suporta ceea ce li se întâmplă.

„Am totul pe curent electric și încălzire și tot, ca atare am trecut acolo un consum când m-am înscris la furnizorul la care sunt și probabil că va veni regularizarea aia sau cum se cheamă. Atunci o să fie crimă fatală, până atunci nu știu despre ce este vorba. Cât am trecut acolo, atât am plătit, atât am estimat, în sensul ăsta. Probabil că în februarie sau în martie o să fiu în pragul infarctului. Habar nu am, să vedem atunci. Lipsa de reacție nu mai pot să spun că mă enervează, mă surprinde, sunt din ce în ce mai surprinsă. Eu mă mir continuu de vreo doi ani încoace în general în lipsa de reacție a oamenilor, așa că asta cu facturile… Dar probabil că la un moment dat lucrurile se vor agrava atât de tare încât mămăliga o să explodeze. Adică gluma se îngroașă din ce în ce mai tare și la un moment dat va fi lupta pentru supraviețuire şi atunci probabil că se va reacționa”, a mai spus Carmen Tănase.

Vedeta are o soluție

Actrița vede o singură soluție. Aceasta vrea ca oamenii să fie mai solidari și să se unească împotriva dușmanilor comuni.

„Soluție acum în clipa aceasta nu ar mai fi decât în unire. Dacă am fi uniți într-un singur gând și anume acela că suntem nici măcar încet, ci cu repezeală decimați. Deci dacă am fi uniți am avea o soluție. Până nu suntem uniți și până ne lăsăm dezbinați că suntem știrbi sau neştirbi, că suntem intelectuali sau mai prostănaci, că suntem vaccinat sau nevaccinați, că suntem privați sau de la stat, până nu înțelegem că astea sunt manipulări tocmai pentru a nu fi uniți nu o să se rezolve absolut nimic. Când o să fim uniți și o să trecem toți în aceeași oală atunci o să începem să discutăm, până atunci discuția este degeaba”, a conchis Carmen Tănase.

