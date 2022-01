Mihai Bobonete, despre ispitele de pe platoul de filmare: „Am văzut multe și am trăit și mai multe”

Mihai Bobonete este cunoscut publicului larg după rolul lui Bobiță, cârciumarul satului din „Las fierbinți”. Mii de români urmăresc prestația vedetei și râd în hohote alături de personajul acestuia.

Mihai Bobonete, o nouă criză de gelozie

Actorul nu este obișnuit să vorbească despre viața personală. Acesta are o familie frumoasă și unită, care îl așteaptă acasă după filmări. Comediantul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Cătălina. Cei doi sunt împreună din 2003. Vedeta recunoaște că nu a fost tentată s-o înșele pe mama copiilor săi. Vezi mai multe poze în galeria foto de AICI.

„Nu m-au interesat niciodată aceste ‘tentații purtătoare de sâni’ pentru că nu ne-am riscat niciodată familia și cariera pentru tentații de genul ăsta. Vorbesc la plural că mă refer și la colegii mei de serial. Plus că vreți să vă mai spun ceva? Am văzut multe și am trăit și mai multe în adolescența mea… Acum am acasă TOT ce-mi trebuie, de ce să mai caut altceva în altă parte? Gelos mai sunt din când în când, pentru că nevastă-mea e mai frumoasă pe an ce trece, dar de fiecare dată mă liniștesc cu gândul că, dacă nu s-a întâmplat nimic atât amar de vreme, ce s-ar mai putea întâmpla acum, când oricum știu că ea mă iubește și eu o iubesc la fel?”, a afirmat Mihai Bobonete pentru viva.

De ce se ceartă Mihai și Cătălina Bobonete

Soții Bobonete cresc doi copii. Actorul a dezvăluit că secretul unei căsnicii fericite constă în liniștea întregii familii. Vedeta este dispusă să facă compromisuri în relația de cuplu.

„De dragul femeii, mai las de la mine și cred că tot timpul liniștea întregii familii vine atunci când femeia e liniștită, altfel mari controverse nu avem noi. Ne mai certăm pe colacul de la toaletă, pe sarea din mâncare, pe statul pe telefon, că am exagerat cu băutura sau cu mâncarea , că i-am zis-o lu nu știu cine prea nu știu cum, d-astea minore”, a explicat Mihai Bobonete.

Unica dragoste a lui Bobonete

Mihai și Cătălina formează cuplu timp de 26 de ani. Partenerii au reușit să treacă peste mai multe obstacole și savurează fiecare clipă petrecută împreună. Actorul nu încetează să-i adreseze cuvinte frumoase și să o complimenteze..