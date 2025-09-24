B1 Inregistrari!
Smiley și Gina Pistol, nași spirituali. Cât a costat ținuta prezentatoarei TV

Selen Osmanoglu
24 sept. 2025, 13:23
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Unde au fost cei doi
  2. Cât a costat rochia Ginei Pistol
  3. Promisiunea celor doi
  4. Smiley, despre viața de familie și cea profesională

Gina Pistol și Smiley au fost la o nuntă, în calitate de nași spirituali. Aceștia au atras toate privirile, în special Gina Pistol care a avut o ținută remarcabilă, semnată de o casă de modă.

Unde au fost cei doi

În urmă cu 3 zile, producătorul muzical Șerban Cazan și Andreea Ilie s-au căsătorit religios. Nunta o dai a avut loc în Grecia, iar la eveniment au participat familia și prietenii lor apropiați. Nașii de cununie au fost Gina Pistol și Smiley, conform Cancan.

Printre invitați, s-au numărat mai multe vedete din România, cum ar fi: Antonia, Ruby, Ko, Cabron, Geanina Ilieș și CRBL.

Cât a costat rochia Ginei Pistol

Smiley a purtat o cămașă bleu cu detalii, pantaloni negri cu bretele cu buline albe și pantofi sport. Pe timpul zilei, Gina Pistol a purtat înflorată, semnată de casa de modă a brandului SEE BY CHLOÉ.

Ținuta Ginei a costat 485 de lire sterline, aproximativ 2.300 de lei. La ceremonia religioasă și la petrecere, prezentatoarea TV a purtat o rochie alb-negru, cu o crăpătură discretă, fără umeri, lungă.

Gina Pistol
Sursa foto: Instagram

Promisiunea celor doi

În luna mai 2023, Smiley și Gina Pistol și-au unit destinele, iar cu 2 ani înainte, în martie 2021, au devenit părinți pentru prima dată. Împreună, cei doi au o fetiță, pe nume Josephine.

Încă de când fiica lor, Josephine, s-a născut, cei doi și-au promis un lucru: îi vor oferi tot ce au mai bun. Acest lucru nu implică perfecțiunea, ci iubirea, echilibrul și autenticitatea.

„De când o avem pe Josephine, am învățat că planurile trebuie să fie flexibile. Uneori vrei să vezi un oraș întreg și ajungi să stai cinci ore pe plajă să faci castele de nisip și să te lupți cu balauri imaginari, (…). Da, încercăm să fim părinți prezenți, implicați, dar și blânzi cu noi, ca oameni. Ne-am promis, de când s-a născut Josephine, că vrem să-i oferim nu perfecțiune, ci iubire, echilibru și autenticitate”, a povestit Gina Pistol, pentru Viva.

Gina a mai mărturisit că se bucură din plin de fiecare vacanță petrecută împreună și încearcă să o ducă pe Josephine în locuri memorabile: „Cât despre filmări și poveștile din vacanță… ne place să le facem cât mai naturale, să arătăm și momentele haioase, nu doar pe cele «instagramabile». Vrem să rămână amintiri autentice pentru noi și, dacă ele inspiră și alți oameni, cu atât mai frumos!”.

Smiley, despre viața de familie și cea profesională

Smiley a dezvăluit cum îmbină viața de familie cu cea profesională. Aceasta reprezintă o provocare.

„O provocare continuă este aceea de a reuși să ajungem la urechile și sufletul oamenilor, indiferent de granițe sau naționalități, să fim actuali muzical și tehnologic, dar fără să pierdem legătura cu izvorul, cu viața, cu poveștile care contează, cu sufletul de unde se naște muzica și către care se îndreaptă”, a declarat Smiley, într-un interviu trecut.

„Nu știu exact dacă am găsit echilibrul perfect despre care spui, nici nu mi-am propus asta concret. Am trăit viața și evenimentele în coordonatele mele, cu simțirile și prioritățile mele. Deși separate, profesia și familia conviețuiesc și ca program, și ca dinamică, și ca inspirație și energie. Până la urmă, ele fac parte din același om, așa că se completează, se hrănesc una pe alta pentru a crea un tot armonios. Oricum, fetele sunt cu mine mereu, că le mai am din când în când și fizic alături la filmări, la concerte și la studio nu poate decât să mă bucure și mai mult. Cum sunt ca soț și ca tată? Păi, eu să spun?! (zâmbește) Mă joc, glumesc, iubesc, sunt serios uneori și neserios alteori, încerc să fiu atent și prezent”, a adăugat el.

