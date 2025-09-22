B1 Inregistrari!
Smiley a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta sa. Cum s-a îmbrăcat celebrul artist la nunta unui prieten

Smiley a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta sa. Cum s-a îmbrăcat celebrul artist la nunta unui prieten

22 sept. 2025, 18:45
Smiley a luat pe toată lumea prin surprindere cu ținuta sa. Cum s-a îmbrăcat celebrul artist la nunta unui prieten
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Ce alte persoane publice au luat parte la nuntă
  2. Ce a ales să poarte Smiley la nuntă
  3. De ce au ales Gina și Smiley să nu arate chipul fetiței lor pe Internet

Smiley a luat pe toată lumea prin surprindere cu apariția sa la un eveniment care a avut loc în weekend. Artistul și soția sa, Gina Pistol, au fost nași, la o nuntă în Grecia. În timp ce prezentatoarea TV a optat pentru o rochie elegantă, ținuta pe care a purtat-o cânărețul poate fi descrisă ca fiind  ușor nepotrivită pentru genul evenimentului.

 

 

Ce alte persoane publice au luat parte la nuntă

Duminică a fost o zi cu totul și cu totul specială pentru compozitorul Șerban Cazan și aleasa inimii lui, Andreea. Cei doi și-au promis să-și fie alături, la bine și la greu, într-un cadru de poveste, în Grecia. Numeroase personalități din showbizul românesc și-au făcut apariția la petrecere, printre care și Ruby, Geanina Ilieș, Jo, Antonia și Alex Velea.

La începutul acestei primăveri, Șerban Cazan și Andreea anunțau că relația lor a trecut la un alt nivel, întrucât cei doi se logodiseră. Acum, la câteva luni distanță de acel moment, cei doi au spus marele „DA”, în fața familiei și prietenilor apropiați.

La ceremonia religioasă, mirii și-au făcut apariția sub privirile curioase ale invitaților, fiind urmați de  nașii Gina Pistol și Smiley.

Ce a ales să poarte Smiley la nuntă

În timp ce Gina Pistol a optat pentru o rochie elegantă, lungă, în două nuanțe, pe care a accesorizat-o cu bijuterii. Pe de cealaltă parte, Smiley, cunoscut pentru stilul său nonconformist, a ales un costum negru, care dădea senzația că îi este mare, și o cămașă largă, desfăcută până aproape de jumătate. În picioare, artistul a purtat o pereche de încălțări sport, albe, cu diverse desene grafice.

Gina Pistol și Smiley și-au păstrat ținutele și pentru petrecerea de seară, care s-a desfășurat într-o locație de lux. Vederea directă spre mare, piscina, decorul format din flori albe, totul a contribuit la o imagine de ansamblu de-a dreptul spectaculoasă.

De ce au ales Gina și Smiley să nu arate chipul fetiței lor pe Internet

Gina Pistol și Smiley au împărțit mereu momentele cele mai frumoase din viețile lor cu oamenii care îi apreciază. Cu toate astea, cei doi au fost atenți să nu expună chipul fiicei lor, deși mulți curioși au criticat gestul.

„Nu merg acum cu cearceaful pe fața copilului. Nu o expun pentru că nu o ajută cu absolut nimic. De ce i-aș face asta copilului meu când nouă ne este greu să ne luptăm cu valul de hate care vine uneori? Eu cred foarte mult în energii și nu vreau să o expun decât atunci când o să fie ea suficient de puternică și matură să deal-uiască singură”, a explicat Gina Pistol, pentru Libertatea.

Atunci când nu sunt pe scenă sau în fața camerelor, Gina și Smiley sunt o familie ca oricare alta, care se bucură de ieșiri în parcuri, la spațiile de joacă, de vacanțe sau de o simplă plimbare pe Calea Victoriei. Iar acum, Josephine, care începe să înțeleagă notorietatea părinților ei, se bucură de interacțiunea cu fanii care îi recunosc pe Gina și Smiley și vin spre ei pentru a face o fotografie împreună.

„Nu este geloasă, dar am observat la ea, că eu stau foarte mult să o studiez, să văd cum reacționează, când vin copii spre Andrei să facă poze, ea se uită așa și acum începe să înțeleagă cine este tati. Sau când merg cu ea la Andrei la vreun concert și îl vede că urcă pe scenă și după aceea când se dă jos, este foarte mândră, zice că vrea la tati, este toată spre tati. Acum să vedem cum o să gestionăm noi totul pentru că nu vreau să creadă că este un copil mai altfel decât ceilalți, nu vreau să devină buricul Pământului, ci să fie modestă”, a adăugat vedeta.

