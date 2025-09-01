B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia

Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia

Selen Osmanoglu
01 sept. 2025, 10:05
Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia
Foto: Angela Rusu / Facebook

Angela Rusu a vorbit despre nunta Elenei, fiica fostului președinte Traian Băsescu. Artista a fost întrebată cu cât a fost plătită să cânte la eveniment.

Cuprins

  • Ce spune Angela Rusu despre eveniment
  • Cu cât a fost plătită

Ce spune Angela Rusu despre eveniment

„A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția”, a declarat Angela Rusu, în cadrul emisiunii prezentate de Denise Rifai.

„M-a plăcut foarte mult, deci asta se întâmpla în luna iulie, și am fost sunată din partea dânsului, că ar dori ca, pe data de 2 septembrie, să fiu prezentă la nunta Elenei”, a mai povestit artista, conform Click.

Cu cât a fost plătită

Primul lucru pe care artista l-a discutat cu fostul președinte a fost despre sumă.

„Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost: «Cât costă?» și am zis: «Ce să coste? Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte. Nu și nu și nu, că vrea să plătească»”, a spus ea.

Ulterior, fostul președinte i-a oferit personal un gest simbolic: „Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu”, a declarat artista.

, Angela Rusu a subliniat că suma nu a fost relevantă: „Nu erau mulți, nu! Pentru mine a fost onoarea de a cânta și nu mai contau banii absolut deloc”.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Monden
Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Monden
Un fost concurent șochează cu declarații despre Insula Iubirii. Ella Vișan îl aprobă: „Oamenii nu știu ce se petrece în realitate acolo” (FOTO)
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Monden
Carmen Negoiță, apariție îndrăzneață pe Instagram: a pozat nud, cu doar două accesorii. Reacțiile fanilor (FOTO)
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Monden
Tzancă Uraganu șochează cu declarațiile dintr-un podcast. Manelistul recunoaște că a lovit femeile
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Monden
Alex Bodi acuzat de agresiune. Controversatul personaj și-ar fi bătut fetița și fosta soție
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Monden
Dezvăluire surprinzătoare! Dan Bittman și-a donat întreaga avere. Ce spune artistul despre decizia radicală
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Monden
Jessie J, lovită de o nouă încercare! A doua operație după diagnosticul de cancer la sân
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Eveniment
Prințul Harry se întoarce în Marea Britanie! Ar putea fi momentul pentru o împăcare cu tatăl său, Regele Charles. Ce spune familia regală
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu
Monden
Tzancă Uraganu detonează BOMBA! De ce nu a divorțat încă de Mădălina Miu
Anca Pandrea, dezvăluiri despre starea de sănătate: „Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”
Monden
Anca Pandrea, dezvăluiri despre starea de sănătate: „Sunt dependentă, da, tot timpul de oxigen, e obligatoriu să îl folosesc mereu”
Ultima oră
11:12 - Mai multe plante uitate, cercetate în Vâlcea. Soiul care ajută la tratarea problemelor sistemului nervos
10:51 - Cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie electrică. Ce trebuie să facă Guvernul pentru a ieftini curentul
10:43 - Dinald Trump, reacție în urma unor zvonuri despre moartea sa: ”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”
10:36 - Accident grav pe DN1. Un șofer a murit, iar o femeie a fost rănită
10:23 - Explozii urmate de un incendiu devastator la o fabrică din Sebeș. Patru persoane sunt rănite. Focul a fost localizat.UPDATE
10:12 - FC Barcelona încurcată de echipa lui Andrei Rațiu. Românul a fost integralist
10:10 - Nepalez, găsit inconștient pe marginea drumului, în Vaslui. Ce i-ar fi produs starea bărbatului
10:07 - Cea mai bogată prinţesă a Europei s-a căsătorit la 28 de ani cu un manager de investiții (VIDEO)
09:46 - Cristi Chivu, primul eșec pe banca lui Inter. Cum a reacționat tehnicianul român
09:43 - Ispita Cristina Scarlevschi, pusă la zid după ce s-a fotografiat cu Nicușor Dan și Maia Sandu. „Mândră să pot trăi astfel de momente”