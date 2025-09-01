Cât a primit Angela Rusu de la Traian Băsescu, după ce a cântat la nunta Elenei, fiica acestuia

Angela Rusu a vorbit despre Elenei, fiica fostului președinte Traian . Artista a fost întrebată cu cât a fost plătită să cânte la eveniment.

Ce spune Angela Rusu despre eveniment

„A fost o onoare pentru mine să fiu invitată la nunta fiicei domnului președinte. Vreau să vă spun și cum s-a întâmplat: eu cântam pe litoral, iar dânsul frecventa o terasă cunoscută din Olimp, unde, întâmplător, am cântat într-o seară în care dânsul a fost prezent împreună cu soția”, a declarat Angela Rusu, în cadrul emisiunii prezentate de Denise Rifai.

„M-a plăcut foarte mult, deci asta se întâmpla în luna iulie, și am fost sunată din partea dânsului, că ar dori ca, pe data de 2 septembrie, să fiu prezentă la nunta Elenei”, a mai povestit artista, conform .

Cu cât a fost plătită

Primul lucru pe care artista l-a discutat cu fostul președinte a fost despre sumă.

„Normal că primul lucru pe care domnul respectiv l-a întrebat a fost: «Cât costă?» și am zis: «Ce să coste? Nu pot să fac acest lucru, adică să primesc bani de la domnul președinte. Nu și nu și nu, că vrea să plătească»”, a spus ea.

Ulterior, fostul președinte i-a oferit personal un gest simbolic: „Am ajuns la nuntă, am cântat, am avut momentul meu, după care a venit domnul președinte personal și a dat un plic soțului meu”, a declarat artista.

, Angela Rusu a subliniat că suma nu a fost relevantă: „Nu erau mulți, nu! Pentru mine a fost onoarea de a cânta și nu mai contau banii absolut deloc”.