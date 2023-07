Cât costă o noapte de cazare la hotelurile Simonei Halep, Andreei Bănică și a lui Cristi Borcea. Oferă servicii de lux turiștilor

Simona Halep, Andreea Bănică, Cristi Borcea și Mihai Trăistariu sunt printre vedetele românești care au hoteluri la mare.

Cei patru au făcut investiții în industria hotelieră și au deschis unități de cazare de succes pe litoralul românesc. Proprietățile lor atrag foarte mulți turiști de pretutindeni și le oferă clienților lor servicii de calitate înaltă și confort, potrivit Libertatea.

Simona Halep a deschis în urmă cu trei ani un hotel de lux în Mamaia Nord. Camerele hotelului sunt spațioase, serviciile sunt de lux și au facilități moderne. Hotelul are 20 de apartamente, iar majoritatea au o suprafață de 47 mp, iar în cazul celor cu balcon, poate ajunge la 60 mp. Toate cele 20 de camere au un living, dormitor, bucătărie, baie, toate având element de lux.

începe de la 719 lei și poate sări chiar și 850 de lei.

30.000 de euro pe vară, din închirierea garsonierelor

și are mai multe garsoniere în Mamaia. În iulie și august prețurile garsonierelor sunt mai mari, iar clienții trebuie să scoată din buzunar 350 de lei pe noapte, scrie Click.

„Cererea e foarte mare, chiar dacă am mărit tariful. Nu am mărit mult. E cu un milion așa pe noapte mai mult, dar tot am plin, nu mă plâng deloc. Nu mai e nimic liber în iulie, de exemplu, mai am doar două zile neocupate. Eu din garsoniere adun cam 30.000 de euro pe vară, așa, câștigurile mele”, a declarat cântărețul.

Andreea Bălan a investit și ea într-un hotel de succes din Eforie Nord. Acesta are 4 stele, iar costul unui studio cu vedere la mare este de 675 de lei pe noapte, în iulie. Apartamentele sunt pentru 4 persoane, iar prețul începe de la 1.960 de lei pentru două nopți și poate depăși chiar și 2.600 de lei.

Cristi Borcea a lăsat-o pe soția sa să se ocupe de hotel

Cristi Borcea, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, a deschis un hotel exclusivist în Olimp. Camerele sunt elegante, cu facilități de înaltă calitate. Complexul hotelier are 12 apartamente, 12 camere triple și 186 de camere duble. Pentru două nopți, în perioada 18-20 iulie, turiștii trebuie să plătească 882 de lei, iar în weekend (20-22 iulie) prețurile sunt mai mari și ajunge la 931 de lei.

Mihaela Borcea și Valentina Pelinei se ocupă de acest hotel din Olimp. În 2022, la hotelul lor s-a construit și o piscină infinity.