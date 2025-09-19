Raluca Bădulescu, una dintre cele mai dezinvolte vedete ale showbiz-ului românesc, nu încetează să-și surprindă publicul. Raluca Bădulescu, cunoscută pentru aparițiile sale extravagante, pentru umorul acid și atitudinea lipsită de complexe, și-a extins prezența în mediul online, printr-o destinată exclusiv adulților – .

Cum apare Raluca Bădulescu pe OnlyFans

Decizia, deși îndrăzneață, se potrivește perfect cu felul în care Raluca și-a construit imaginea de-a lungul anilor, adică autentică, directă și lipsită de prejudecăți.

Se află pe această platformă de mai bine de un an, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Unii au privit alegerea ca pe o dovadă de libertate și asumare, în timp ce alții au criticat-o pentru că ar fi „prea mult”. Însă, Raluca Bădulescu nu s-a ascuns niciodată de ochii lumii și, în stilul său caracteristic, a vorbit deschis despre ceea ce face.

„Nu m-am ferit de nimic, știi că sunt o persoană asumată în general. Nu am nimic de ascuns. Era ușor să aflu, se opreau IP-urile de România. E o decizie care mă bucură, nu e în dezacord cu mine sau cu stilul meu de viață. Cei care urmăresc paginile mele de social media, știu că nu postam chiar content, nu știu cum să explic, era mai îndrăzneț. Acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului. Eu nu sunt niciodată dezbrăcată complet. Dar da, este o platformă destinată adulților, copiii nu au de-a face cu asta. Eu niciodată nu m-am ascuns. E de un an jumătate de când mă gândesc insistent la asta!”, a explicat ea, potrivit .

Cum își gestionează Raluca Bădulescu imaginea pe OnlyFans

Contrar impresiei că ar fi doar o decizie spontană, se pare că acest contul al său de OnlyFans este administrat cu atenție și profesionalism. În spatele imaginilor și al postărilor se află o echipă întreagă care se ocupă de felul în care Raluca se prezintă. Vedeta nu se dezice de eticheta de fashion-icon, pe care și-a câștigat-o în anii în care a avut apariții spectaculoase la TV, și promovează același stil și în mediul online.

Pentru a o urmări în ipostaze mai îndrăznețe, fanii trebuie să plătească un abonament lunar de 7,5 dolari, adică în jur de 33 de lei. Suma este una accesibilă, iar Raluca tratează acest aspect ca pe o extensie firească a brandului său personal.

Ea însăși subliniază că materialele postate nu sunt despre nuditate, ci mai degrabă despre un mix de senzualitate, modă și atitudine. Practic, așa cum a punctat chiar ea, „acest content pentru OnlyFans este o prelungire a fashion-ului”.

Cum a reacționat fiul Ralucăi Bădulescu

Un aspect care a atras și mai mult atenția publicului a fost reacția fiului său, Alex, în vârstă de 22 de ani. Cum era de așteptat, mulți s-au întrebat cum privește acesta alegerea mamei sale. Însă, Raluca Bădulescu a lămurit lucrurile fără ocolișuri, explicând că între ei există o relație deschisă, bazată pe respect și libertate.

„Evident că fiul meu e la fel de open-minded ca mine. Fiul meu are 22 de ani. Sinceră să fiu, nu văd legătura în niciun fel de context din partea nimănui, pentru că are 22 de ani. Aici nu vorbim, știi că am mai văzut discuția asta pe Instagram și am mai primit astfel de întrebări cărora nu le-am răspuns, că nu mă apuc acum eu să dau explicații pe rețelele de socializare. Suntem adulți cu toții”, a spus ea.

Declarația a demonstrat încă o dată că vedeta privește cu relaxare și umor orice provocare. Pentru ea, discuțiile din spațiul public sunt lipsite de relevanță atunci când vine vorba de legătura strânsă pe care o are cu fiul ei.

De-a lungul timpului, Raluca Bădulescu a fost mereu un personaj care a stârnit reacții puternice. Unii au admirat curajul ei de a fi autentică, alții au criticat lipsa de inhibiții. Însă, un lucru a rămas constant, mai exact, atitudinea de a spune lucrurilor pe nume, fără a se ascunde în spatele aparențelor.