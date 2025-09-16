Mihai Trăistariu a povestit de ce și-a făcut cont pe OnlyFans acum mai mulți ani. Artistul a admis că a avut „o jenă”, dar a susținut că a fost forțat de împrejurări să facă acest lucru. Împrejurările erau legate de modul în funcționa și încă funcționează industria muzicală.

De ce și-a făcut Trăistariu cont de OnlyFans

„Să știi că n-am făcut-o pentru bani. E și închis de mult, deci deja e o poveste uitată. Prin 2015, când mă uita lumea, spaima de a fi uitat… Noi avem așa niște etape: vârful ăla când te lansezi și ești în vogă, toată lumea te cheamă, fan cluburi, fani, apoi vine o cădere. N-ai cum să fii numai în vârf, n-ai cum! Și am făcut niște poze în chiloți, am început să fac tot felul de nebunii, declarații șocante ca să apar în presă, pentru că odată ce apăreau la o emisiune, mai scriau cinci ziare, mai aveam și câteva concerte. Ele sunt legate.

Chiar dacă aveam o jenă, am pus în balanță și am zis: ”bă, decât să dispar de tot din showbiz, că au fost mulți colegi care nu mai cântă…”. Nu dau nume, dar am foarte mulți colegi care nu mai cântă, stau cu mama, mănâncă de la bunici, au plecat din țară. Și e păcat să te lași când eu am făcut atâtea lucruri, am avut atâtea și nu voiam… Și ca să nu dispar, a trebuit să inventez tot felul de nebunii. Și asta s-a întâmplat”, a povestit Mihai Trăistariu, în moderat de Alexandru Constantin.

El a mai afirmat că s-a sfătuit atunci cu managera sa, care e și profesoară de biologie. A avut o discuție cu ea și a întrebat-o dacă e OK să-și pună o poză cu el în chiloți în online. Iar ea i-a răspuns că o să facă multă vâlvă.

Ce a spus Trăistariu despre concurența din industria muzicală

„Am simțit nevoia să fac ceva bulversant ca să fiu din nou readus în atenție și să fiu reascultat, rechemat la emisiuni. Ca să fii într-o emisiune nu prea te cheamă decât dacă ai ceva de zis, o poveste, o întâmplare… Și în ziua de azi îmi zic: ”Avem ceva? Găsim? Te-ai mai certat cu frate-tu? Te-ai împăcat cu bunica?”. Adică dacă n-ai ceva așa, nu prea îi tentează. Și atunci pot să-mi cânt și eu melodia proaspăt lansată. Cam așa funcționează azi.

Concurența e foarte mare – asta e problema. Sunt foarte mulți și toată lumea vrea să cânte, toată lumea vrea la televizor. Or eu mi-am găsit această rețetă care nu e cea mai grozavă.

Aveam o jenă. Nu mă rușinam cu ce am arătat, că eu știu cum sunt, dar am avut o jenă față de familie, frații mei, care trebuie să plece ochii în jos când îi întreabă cineva de lucrurile astea, de prietenii apropiați, care chiar au comentat când a apărut poza aia. Am și șters-o în două minute, dar a fost suficient să se viralizeze, în două minute a apărut peste tot.

Dar vreau să zic că acolo am avut un minus, dar i-am explicat fiecăruia în parte de ce fac lucrurile astea, să înțeleagă că în showbiz, ca să reziști, nu mai merge doar cu cântatul, e concurența prea mare, trebuie să faci și altceva: unii divorțează, se duc la televizor cu divorțul, unii se căsătoresc, fac o nuntă de un milion de euro, se duc cu ea la televizor.

Mare tam-tam trebuie să faci în jurul tău, trebuie să-i șochezi un pic pe oameni, să-i faci să se gândească la tine, să te vorbească și de bine, și de rău. Nu-i rău dacă se vorbește de rău, ei te vorbesc și unii te apără. Mai faci și așa, ca , că altfel se oprește roata. Trebuie să învârți roata tot timpul”, a mai explicat Mihai Trăistariu.